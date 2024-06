Hugh Grant declaró su admiración por Taylor Swift

Hugh Grant, el protagonista de "Un lugar llamado Nothing Hill" compartió un mensaje en las redes para manifestar su admiración por uno de los conciertos de Taylor Swift.

El actor arrobó a Taylor, con la intención de hacerle saber su parecer luego de haber presenciado uno de los muchos shows que la artista brinda en el estadio Wembley, en Londres.

Grant fue al concierto junto a su esposa, Anna Elisabet Eberstein, y la hija de ocho años que ambos tienen en común.

“Querida Taylor Swift. Tenés un show increíble, un equipo asombroso y hospitalario, y un novio tan excelente como enorme. Desde ya te agradece este avejentado chico londinense, su mujer y su fascinada hija de ocho años”, concluyó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Otros de los famosos que presenciaron el despliegue musical de la artista en Londres, fueron Tom Cruise, Liam Hemsworth, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Paul McCartney, Jon Bon Jovi y Rachel Zegler.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La artista dejó asombrado al público con una visita particular: su novio, Travis Kelce. Durante uno de sus últimos shows, el jugador de los Chiefs de Kansas City se subió al escenario para participar de la perfomance previa a la canción I can do it with a broken heart.