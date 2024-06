Grandinetti: "Este gobierno ataca a la cultura porque cree que es un gasto"

Darío Grandinetti manifestó su preocupación por la actitud que el actual gobierno argentino encabezado por Javier Milei tiene respecto a la cultura.

El actor se refirió específicamente a la situación del instituto de cine argentino al ser invitado en La Script, un podcast de la periodista española María Guerra dedicado a la cinematografía

“En el caso en Argentina el cine se autogestiona. Así que no, no es verdad que saliera dinero de los impuestos de nadie para hacer cine en vez de para hacer una escuela o un hospital. Mentira. Porque por otro lado le sacan a la cultura pero no hacen ni escuelas, ni hospitales, ni universidades”.

Grandinetti presenta en estos dìas "Nina", un western de la directora vasca Andrea Jaurrieta.Durante la charla sobre diversos tópicos que involucran a la Argentina le preguntaron si la política cultural de la administración Milei puede compararse a la de gobiernos de otras épocas.

“Sí, con el gobierno militar y con otros gobiernos de derecha como el de Macri que se meten con la cultura. Se meten con el cine. Les molesta. Yo creo que a la derecha le molesta la cultura en general porque la cultura es la guardiana de la memoria y ellos no quieren que la gente recuerde el daño que han hecho”