Federico D'Elia dice que el Gobierno actúa por venganza contra los actores "K"

Federico D’Elia sostuvo que la motivación del gobierno nacional para la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de Artes y Ciencias Cinematogràficas (Incaa) reside en una “venganza absurda” contra los actores que se identifican con el kirchnerismo. “No tiene sentido, no sirve para nada y es injusta”, añadió.

El actor de Los Simuladores manifestó su absoluta conformidad con la decisión de revisar la estructura del Incaa y su labor, pero advirtió que “de revisarlo a que lo quieran cerrar, a que no haya plata para proyectos o no charlar para encontrar una solución... Eso es una venganza. Lo que hicieron es una venganza contra los actores K”.

Aclaró que no milita en ese espacio político. “Yo no soy K. Pero es una venganza hacia ellos injusta. No tiene sentido. No sirve para nada. Piensan que los actores se hacen millonarios mientras el pueblo se muere de hambre. No hay actores millonarios, no existen”.

Sostuvo tambiénn que los recortes no sólo perjudican a los actores y directores.

“Detrás de todo esto, hay una mini industria, que son todos los técnicos, los catering, la gente de los hoteles cuando uno viaja a un determinado lugar a grabar. Y nos estamos perdiendo de todo esto por una venganza absurda y sonsa que no tiene nada que ver con esto”

: “Nuestro trabajo siempre fue complejo, complicado. Hay muchos actores y poco laburo, sea de la ideología que seas. El actor siempre tuvo la lucha muy presente. No nos queda otra. Y en las épocas de crisis es cuando más creativos nos ponemos. Va a estar en nosotros ver cómo salimos de esto”.