Federico D'Elía: "Después de la pandemia la creación de ficciones fue cayendo"

El actor Federico D’Elía se alzó con el Martín Fierro como actor protagonista de ficción por su papel en la segunda temporada de "ATAV, Argentina, Tierra de Amor y Venganza". En diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, D’Elía expresó su alegría por el reconocimiento, destacando que "el laburo, en general, es de todo" y que la emoción de recibir un premio colectivo es mayor que la de uno individual.

El actor reflexionó sobre la escasez de ficción en la televisión argentina en 2023, señalando que "fue el año que menos hubo" y que, tras la pandemia, la situación ha ido decreciendo. "Cambió mucho el mundo audiovisual", explicó, añadiendo que "la ficción es cara de hacer" y que los auspiciantes evalúan el éxito de los programas en función de su rendimiento en redes sociales.

“Después de la pandemia fue cayendo, y obviamente tiene muchas explicaciones. Cambió mucho el mundo audiovisual Cuando nosotros hacíamos ATAV, el programa salía muy tarde”, planteó. Y añadió que el público elegía verlo luego en plataformas. “Hoy seguís viendo las mediciones de las cosas que son exitosas, y te miden 12 puntos, 11 puntos, muy poquito también. Pero esto porque al otro día lo tenías colgado en las redes, lo tenías en YouTube, la gente elige dónde ver después. Entonces, esta es una de las explicaciones, más allá de que la ficción es cara, es muy cara de hacer”, continuó.

D’Elía también abordó las críticas que recibió tras un comentario realizado durante la ceremonia, cuando apuntó a la cantidad de enlatados turcos que se emiten en la TV local. “A mí lo que me alarma y lo que me preocupa, y me parece que no tenemos salida, es que no exista la voluntad de entender lo que uno quiere decir, de no asociar que yo estoy pidiendo plata del Estado a la televisión. La tele es privada, no hay plata del Estado. Que te acusen de que estás mangueando, es una estupidez”, disparó.

El actor destacó la necesidad de diálogo en la industria, mencionando que "no hay reuniones, no hay charlas" y que las pocas que ocurren son entre quienes comparten las mismas ideas. "Si se logró algo que supuestamente era una conquista para los actores y no hay más ficción, algo no se hizo bien", agregó. Finalmente, D’Elía se refirió a la incertidumbre del sector, apuntó que "hay un 90 por ciento que nunca tiene laburo" y mencionó que la película de Los Simuladores está lejos de tener una fecha de estreno.