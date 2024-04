D'Elía: la crisis de la ficción, el INCAA y lo que más le cuesta de Mario Santos

El actor Federico D'Elía consideró en diálogo con Cadena 3 que el sector audivisual en Argentina tiene que juntarse para "revisar algunas cosas" en un contexto crítico para la televisión de aire y la producción nacional, con el freno de productoras como Pol-ka.

"Nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas como para funcionar, para generar credibilidad y que los productores digan, bueno, vamos a Argentina a producir también", consideró.

En ese sentiddo, cuestionó ciertas cuestiones del sindicato de los actores: "Está buenísimo tenerlo. Pero en algunas cosas se quedó en el tiempo, con derechos adquiridos, que realmente lo que hacen es espantar al productor a veces. Y con esto no quiero decir que le tengamos que dar la razón al productor, pero sí llegar a un punto de acuerdo. Porque si no, se van a hacer las cosas a Uruguay y a veces llevan actores argentinos, porque un montón de cosas de las que estás viendo que parece que se hicieron acá, se hicieron en Uruguay o en Colombia. Bueno, lo interesante sería poder hacerlo acá, tendríamos que empezar a ver cómo se está haciendo la tele en el mundo y cómo hacen estas series en el mundo para estar emparejados con ellos y poder hacer que a una productora le rinda".

El protagonista de Los Simuladores, que regresará como película en 2025, consideró que el mundo cambió porque la gente elige ver las cosas cuando quiere y como quiere. "Tenemos que revisar un montón de cosas todos, productores, actores, técnicos, todos tenemos que sentarnos y ver qué tenemos que hacer", opinó. En relación a la televisión abierta y al éxito de telenovelas internacionales, consideró que en países como Brasil tienen un mercado interno muy grande que siguen esperando a la noche para ver la novela, lo que les permite tener un presupuesto mucho mayor.

D'Elía remarcó que hubo mucho trabajo en la época de la pandemia, cuando todos estaban encerrados, algo que se fue diluyendo con el tiempo. "Ahora las plataformas se están replanteando cómo hacer, qué hacer"

Cómo se prepara para la película de Los Simuladores

El actor, que estuvo en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, confesó que nunca le divirtió hacer a Mario Santos en Los Simuladores porque le "cuesta mucho".

"Habla mucho, dice palabras que yo no digo, es un personaje con el que tengo que estar como muy concentrado para hacerlo. El resultado sí me encanta. Ahora, el proceso y el hacerlo no es particularmente de esos programas que decís, cómo me estoy divirtiendo, qué bien la estoy pasando. Lo disfruto, obviamente, pero lo disfruto desde el lugar del disfrute de saber que estamos haciendo algo que está buenísimo", relató

Cómo será la película

El artista adelantó que harbán pasado más de 20 años y que los protagonistas (interpretados también por Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore) se encontrarán sin haberse vuelto a ver, por lo que "traen algo diferente".

"Todo eso nos va a dar un montón de material para ir descubriendo dónde están, quiénes son, cómo están. Eso nos llama bastante la atención a los cinco", anticipó.

El rol del Estado en la promoción del cine

D'Elía remarcó que entiende las necesidades actuales y que tal vez no sera "una prioridad", pero apuntó que "el número que se invierte en estas cosas siempre fue mínimo" y además remarcó que se da una autofinanciación de lugares como el INCAA. "En cualquier lugar del mundo el Estado apoya de alguna manera u otra, pero es un porcentaje menor, mínimo. Lo que te dan son posibilidades de hacer cosas, aunque no pongan guita".

"Es atratctivo poner el foco en los actores, en el Incaa, en Francella o en Pablo (Echarri). Les interesa poner el foco ahí, pero no mueve la aguja".

"No creo cuando dicen que cuando van a meterse con el Incaa, esa plata vaya a ir al pobre que no tiene para morfar. No lo creo. Ahora, si me preguntás, yo digo que sí que hay que revisar todas esas cosas. O sea, que no funcionan bien, que no están funcionando bien, que hay mucha gente inquistada ahí hace muchísimos años; pero de ahí a ningunear a todo lo que tenga que ver con la cultura, me parece espantoso", sintetizó.

Entrevista de Geo Monteagudo, Raúl Monti y Francisco Vidal.