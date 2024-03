Mirtha Legrand apuntó contra el gobierno por el dengue: “No nos están cuidando”

Otra vez, Mirtha Legrand volvió a mostrar su preocupación por el avance de la epidemia de dengue. En esta oportunidad, lo hizo en medio de un ida y vuelta en su programa de anoche con el reconocido doctor Daniel López Rosetti.

La diva de la televisión Argentina no solo reveló que teme contagiarse sino que, además, volvió a pedir por vacunas para la población y habló de la reacción del Estado Nacional frente al crecimiento de casos: “Siento que no nos están cuidando”, se lamentó.

"Siento que no nos están cuidando"



Mirtha Legrand criticó al Gobierno por la falta de medidas contra el brote de dengue, preguntó "por qué no fumigan" y sostuvo: "No sabemos si vacunarnos o no". pic.twitter.com/lyvj75MVy2