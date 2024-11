Eligieron a John Krasinski como el hombre vivo más sexy del mundo: así reaccionó

La revista People seleccionó a John Krasinski como el “hombre vivo más sexy del mundo” en 2024, un título que ha sido otorgado desde 1985 a personalidades destacadas como Richard Gere, George Clooney, Brad Pitt, Dwayne Johnson y Paul Rudd. Krasinski sucede a Patrick Dempsey en este reconocimiento.

El actor, reconocido por su papel como Jim Halpert en la popular serie The Office, por su protagónico en la serie de acción Jack Ryan y por haber protagonizado y dirigido "Un lugar en silencio", se mostró sorprendido con la coronación y lo celebró entre humoradas.

El intérprete contó que se quedó “totalmente en blanco” y no pudo pensar “en nada más” cuando se enteró. “Pensé que me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme pensando: ‘¿será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’ Y, sin embargo, ocurrió. Me pusieron el listón muy alto”, apuntó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Krasinski, que hace poco dirigió el film "Amigos imaginarios", está casado con la actriz británica Emily Blunt. Ella también reaccionó al comentar que "empapelaría la casa" con la portada de la revista.

“Se emocionó y se puso muy contenta cuando se lo dije”, y añadió con humor que probablemente el nuevo título lo obligue a “hacer más tareas domésticas” en el hogar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Krasinski y Blunt están casados hace 14 años y tienen dos hijas: Hazel, de 10 años, y Violet, de 8.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es algo hermoso, cuando estás casado con alguien, estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando. Tengo mucha suerte de pasar por todo eso con ella”, afirmó Krasinski.