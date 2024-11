Con una foto, Megan Fox contó que espera un hijo con el rapero Machine Gun Kelly

Megan Fox y su prometido Machine Gun Kelly esperan su primer hijo juntos. La actriz de 38 años compartió el anuncio en sus redes sociales con una increíble producción que deja ver su creciente pancita.

"Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo", escribió Fox junto a las imágenes. Esta frase forma parte de Last November, una canción de su pareja, cuyo nombre verdadero es Colson Baker, en homenaje al bebé que perdieron en un aborto hace un año.

De esta forma, el bebé se convertirá en el cuarto hijo de la actriz, quien ya tiene a Noah, de 12 años; Bodhi, de 10, y Journey, de 8, fruto de su ex pareja Brian Green. Mientras que será el segundo de Machine Gun Kelly, quien ya es padre de Casie, de 15 años, con Emma Cannon.

Su relación con Machine Gun Kelly

La pareja sorprendió al confirmar su relación en el 2020, y desde entonces, se convirtieron en una de las relaciones más polémicas de Hollywood. Sus distintas declaraciones de amor se llevaron numerosas críticas en redes sociales, e incluso los han llegado a calificar de “locos” por haber confesado que bebían la sangre del otro.

En enero de 2022, Colson Baker se arrodilló y le propuso casamiento a Megan Fox, quien orgullosa compartió el momento en sus redes sociales.

"De alguna manera, un año y medio después, tras haber pasado juntos por el infierno y de habernos reído más de lo que jamás pude imaginar, me pidió que me casara con él", confesó Megan, y agregó: "Y, como en todas las vidas anteriores a esta y en todas las que la vendrán, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro. 1.11.22".

Sin embargo, en 2023 iniciaron los rumores de distanciamiento y postergación de su compromiso. Eso mismo fue confirmado por la actriz en el popular podcast de Alex Cooper, Call her daddy.

"De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí (...) Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi ''alma gemela'' y que siempre voy a estar atada a él", reveló.

La pareja habría regresado y retomado su compromiso, pero se desconocen los detalles.