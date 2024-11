División Palermo se llevó el premio Emmy internacional a mejor serie de comedia

El lunes 25 de noviembre se llevó a cabo la 52° edición de los Premios Emmy Internacionales en la ciudad de Nueva York y la serie División Palermo fue reconocida con el premio a la Mejor Comedia en la competencia internacional.

El premio fue recibido por Santiago Korovsky, escritor, director y protagonista de la serie, acompañado por Diego Núñez Irigoyen (director), Leticia Cristi (productora) y Nicolás Goldar Parodi, (productor ejecutivo).

/Inicio Código Embebido/

The International Emmy® for Comedy goes to “División Palermo”

Produced by K&S Films / Netflix#iemmyWIN pic.twitter.com/eD84C7Pfy3