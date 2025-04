Revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: Lara Piro defiende la presencia de La China Suárez

El pasado sábado, Mauro Icardi pudo reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, un evento que generó controversia a raíz de la presencia de Eugenia Suárez, quien no debería haber estado en el encuentro según el Ministerio Público Tutelar. Tras la difusión de imágenes del evento, la abogada de Icardi, Lara Piro, fue invitada al programa Lape Club Social para aclarar la situación.

Piro dejó en claro que Mauro estaba al tanto de la situación: "A ver, es polémico. Sí, sabía. No vamos a decir que no sabía. Pero Mauro entiende, más allá de que la medida estaba apelada, que es su derecho y en esto las abogadas lo acompañamos".

Además, Piro manifestó su preocupación sobre la relación entre las niñas y Elián Valenzuela, a quien calificó como una persona con problemas de adicción y con un pasado judicial complicado. Afirmó que la normativa no se aplica igual para todos. "Acá no está siendo justo. Las nenas están siendo vinculadas con un señor condenado por la Justicia, mientras que Mauro considera que tiene derecho a que sus hijas vean a Kensu, que es su pareja".

La abogada continuó defendiendo la relación entre las niñas y Suárez: "Esto fue ofrecido en el expediente anoche, la cantidad de fotos y videos que hay de las chicas siendo tan, pero tan felices. Es algo conmovedor. ¿Por qué tienen que pasar las Pascuas sin su papá?". Además, destacó que las menores han tenido un vínculo positivo con la actriz.

Piro desestimó las preocupaciones de Wanda Nara sobre la presencia de Eugenia, afirmando que no existe una razón objetiva para restringir el contacto entre las niñas y Suárez. "Las chicas no dicen que no quieren ver a Eugenia". Resaltó que el equipo técnico determinó que las niñas aman a su padre y desean estar con él, una situación que ha sido difícil de manejar en encuentros recientes.

Sobre la conducta de Wanda Nara, Piro declaró que "hace seis meses que no cumple con las órdenes judiciales" y recriminó que Icardi pospuso viajes por sus hijas, mientras Nara no se queda con ellas cuando ella se ausenta. "Es realmente una locura. Ellas deberían estar con su papá en esos momentos".

Finalmente, ante la posibilidad de que las niñas viajen a Turquía, Piro reafirmó que las menores son italianas y nunca han vivido en Argentina. Según explicó, "vivieron en Europa, en París y Turquía, por lo tanto, no son argentinas, son italianas".