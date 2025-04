El Villano confirmó en un video que tiene HIV

Jonathan Müller, más conocido como El Villano, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que resonó más allá de la cumbia que lo hizo famoso.

A sus 34 años, el cantante compartió en un video en redes sociales que le diagnosticaron VIH, una noticia que decidió hacer pública con una sinceridad desgarradora. “Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví”, comienza en la grabación, marcando el tono de una confesión que no dejó indiferente a nadie.

En el video, Müller explica que ni sus amigos ni su familia sabían del diagnóstico antes de publicarlo. “Tengo VIH, sí, y todos se están enterando por este video porque no quería que nadie me detuviera”, dice con firmeza. El cantante cuenta que acudió al médico por un dolor abdominal, pérdida de peso y cansancio, síntomas que lo llevaron a realizarse múltiples análisis. Aunque la mayoría salieron bien, el test de VIH dio positivo. Aclara que su pareja, con quien lleva dos años y siempre usó protección, resultó negativa al virus, un alivio en medio de la tormenta. “No sé quién me contagió ni a quién pude haber contagiado”, admitió, dejando en claro que su pasado juega un rol en esta historia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Villano no esquiva su historia. Con honestidad, habló de un pasado marcado por excesos: alcohol, drogas y noches de las que apenas recuerda fragmentos. “Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado”, confesó, contrastando la imagen del artista exitoso que todos conocían, impulsado por hits como Te pintaron pajaritos en 2012. Sin embargo, su relato no es de derrota, sino de redención. Müller destacó cómo su conexión con la fe y con Dios lo ayudó a superar las adicciones, un proceso que lo fortaleció para enfrentar este nuevo desafío. “No se vayan a poner tristes, estoy súper bien. Esto es una cicatriz que llevaré de por vida, pero hoy estoy mejor que nunca”, aseguró con una mezcla de paz y determinación.

El mensaje del cantante es un llamado a la reflexión. “Cuídense, porque la salud es todo. Sin salud no podemos vivir”, dijo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En el ámbito musical, Müller sigue activo. A finales de 2024, colaboró con Flor Vigna en Te juro, una cumbia sobre infidelidad que cuenta con un videoclip dirigido por la propia Vigna. Filmado en el Centro Cultural Saldías, el video incluye a los influencers Kami Franco y El Moneda, quienes dramatizan una historia de traición donde una mujer descubre que su pareja la engaña con su mejor amiga. La canción, con versos como “Tonta no soy, vi que borraste los mensajes hoy al mediodía”, muestra la versatilidad de El Villano en un proyecto que combina música y narrativa visual.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/