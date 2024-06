Fran Vidal

Martín Garabal podría definirse -tarea difícil- como uno referente de la nueva vanguardia de la comedia, el streaming y la ficción humorística argentina.

Mientras prepara la segunda temporada de División Palermo, la exitosa comedia de Santiago Korovsky en la que es guionista y también actúa de policía, llega a Córdoba con un espectáculo de improvisación y humor junto al también multifacético Tomás Quintín Palma.

Garabal contó a Pasen y vean de Cadena 3 que hacía tiempo quería subirse a un escenario y logró confluir las ideas que tenían en común con su coequiper. También dio detalles de la continuidad de la comedia de Netflix.

"El espectáculo tiene una estructura pero le buscamos permanentes cambios", anticipó sobre el Garabal y Quintin, que será el próximo 29 de junio en Studio Theater de la ciudad de Córdoba.

Es así que interpretarán personajes -algunos ya conocidos- que discuten temas que les permitirán improvisar, por ejemplo el conocimiento que tiene uno sobre Córdoba. Entre contacto con el público y sólo algunas cuestiones pautadas, el espectáculo, que llega por cuarta vez a la capital cordobesa, puede variar, porque "no hay nada escrito".

"Es una dinámica divertida y funciona bien porque la gente sale muy contenta, es algo nuevo", valora.

Hace mucho estás vinculado a la comedia, ¿pero te imaginabas llevándolo al escenario? ¿Te genera cierto miedo sabiendo que es improvisación?

No me genera miedo artísticamente porque improvisar es lo que más me gusta. Lo hice mucho con Últimos Cartuchos y ahora Edición Especial (los programas de streaming que condujo) o los podcast. No quería estar yendo solo a un escenario como si tuviera algo muy interesante para decir. Con Tomás compartimos la verborragia y las ganas de reírnos y pensar cosas.

El humor tiene un rol muy importante en tu vida y recurrís mucho al absurdo. ¿Sentís que ganó un lugar más fuerte en el último tiempo en nuestro país, quizás con el streaming?

En los últimos años pasé por distintos tipos de humor, porque soy muy curioso y porque me gusta probar. El absurdo es uno de ellos. Pero también está lo paródico, lo satírico, el cinismo, la ternura. Por ahí el pináculo del humor absurdo en Argentina fue a través de Cha cha cha y Capusotto, que termina en un humor paródico con crítica de la actualidad en Peter Capusotto y sus videos.

Ahora en Argentina con los streamings yo no sé si si creció el humor o si crecieron las personas haciéndose las graciosas. Está atravesado por el humor, pero no sé si hay tantos humoristas trabajando o generando ficción a través del humor. Como que por ahí se vuelven mesas donde se hacen chistes y hay situaciones humorísticas pero que son más ancladas en la realidad. Igualmente en las redes sociales está lleno de personas haciendo humor. Sí hay muchas actrices y actores que está muy bueno verlos en la diaria, más allá del humor.

¿Sentís que con Últimos Cartuchos junto a Migue Granados marcaron un antes y un después en el streaming?

Fue así. La llegada de Cartuchos a Vorterix le dio más visibilidad, que ahora siguió el legado con Paren la mano (conducido por Luquitas Rodríguez) y también nos dio más visibilidad a nosotros, ganamos las dos partes. Con Cartuchos en pandemia surgieron productos como Luzu, Olga, Blender y está buenísimo que eso pase, porque es un medio que ya no es la radio ni la televisión, está como en el medio y para mí tiene mucho potencial para crecer, para buscar experimentación y para encontrar nuevas maneras de hacerse.

En relación a División Palermo, ¿sentís que marcó tu carrera? ¿Les costó encarar la segunda temporada por la presión del gran éxito?

Te puedo adelantar que el 1 de julio empezamos el rodaje de la segunda parte. Sí, fue un antes y después, porque fue muy gratificante pasar todos estos años con Santi Korovsky y con el equipo escribiéndola y después actuándola. Nunca imaginamos que se iba a convertir en algo del imaginario colectivo y la gente rápidamente la adopte dentro de su dinámica. Que cada vez que pase algo con la Policía o algo absurdo con una guardia urbana la gente tenga en la punta de la lengua División Palermo. Eso es como la máxima aspiración, tener el lenguaje de la gente es un sueño y no lo podés planificar.

Cuando a algo le va tan bien al principio te genera la presión de estar a la altura. Te puedo decir que los guiones están buenísimos y que va a ser una propuesta diferente y superadora de la primera, por lo menos artísticamente. Trabajamos para que sea espectacular.

¿Y por qué crees que la serie hizo reír a "todo el mundo"? Al menos de todos los perfiles sociales y políticos

Creo que está hecha de una manera poco panfletaria. Una vez dije que la mejor manera de bajar línea es haciendo humor y la peor manera de hacer humor es bajando línea. Nosotros antepusimos los chistes por sobre las ideas y la historia que contamos, quisimos contar un momento de la sociedad con humor. Hay gente que necesitaba reírse de un montón de cosas, que se sentía excluida de los chistes y se sintió incluida.

Garabal y Quintin se presentan el sábado 29 de junio en Studio Theater. Las entradas se consiguen en alpogo.