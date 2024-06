Bob Odenkirk retornará en 2025 con la segunda parte de "Nadie"

Era hora que los fanáticos de Bob Odenkirk recibieran una buena noticia relacionada con los planes del actor. Y al final, llegó. Anunciaron formalmente que en agosto de 2025 se estrenará "Nadie 2", la continuidad de aquella película de 2021 sobre un don nadie a quien unos intrusos maltrataban durante un robo sin saber que estaban poniendo en marcha una auténtica máquina de destrucción.

Las secuencias de acción al más puro estilo de John Wick y el atractivo de Bob Odenkirk gracias a su papel de Saul Goodman en Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, le significaronb un buen rendimiento a "Nadie" en 2021, cuando la industria cinematográfica aún acusaba el impacto de la pandemia.

"Nadie" logró sacar en taquilla 57,5 millones de dólares en esas difíciles circunstancias, un mérito que se asentó sobre un guión remanido pero eficaz y un actor de gran ductilidad, capaz de interpretar con idéntica pericia a un hombre gris que parece inclinado a llorar ante el menor contratiempo y un killer sofisticado y letal que puede enfrentar a una banda de malvivientes, sin más armas que sus puños.

Según anticipa el sitio Deadline, Bob Odenkirk ya ha confirmado su regreso como Hutch Mansell en Nadie 2, por lo que el principal atractivo de la película original ya está asegurado.

Ilya Naishuller cederá la silla de dirección a Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us), que se hará cargo de la película escrita por Derek Kolstad, Aaron Rabin (Jack Ryan), Umair Aleem (Kate) y el propio Odenkirk.

Kelly McCormick y David Leitch volverán a ejercer como productores ejecutivos de esta secuela de "Nadie" cuyo estreno estará muy próximo al de Ballerina, el spin-off de John Wick con Ana de Armas.

"Nadie 2 "se estrenará en los cines el 15 de agosto de 2025, por lo que el que viene promete ser un verano cargado de masacres en la gran pantalla con dos de las sagas con mejores coreografías del cine de acción.