Ciberestafas en aumento: el Ministerio de Seguridad alerta y llama a denunciar
Frente al incremento de ciberestafas, el Ministerio de Seguridad busca que las víctimas denuncien estos delitos para facilitar el rastreo de cuentas hackeadas y préstamos fraudulentos.
16/06/2026 | 14:15Redacción Cadena 3
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Panorama Federal
El Ministerio de Seguridad advirtió sobre el aumento significativo de las ciberestafas y solicitó a las víctimas que realicen las denuncias correspondientes. La titular de la cartera, Mercedes Ruz, destacó la importancia de este procedimiento.
Ruz explicó: "La denuncia sigue siendo muy importante para poder rastrear si le hackearon la cuenta y a partir de allí si hizo alguna transferencia para poder llegar a tiempo".
Además, la funcionaria enfatizó que la denuncia es crucial en casos donde se reciben solicitudes de préstamos fraudulentos, ya que permite realizar las gestiones necesarias con entidades bancarias para evitar cobros indebidos.
Esta recomendación busca proteger a la ciudadanía ante el creciente problema de cibercriminalidad.
Informe de Facundo Di María
Lectura rápida
¿Qué advirtió el Ministerio de Seguridad? El Ministerio de Seguridad advirtió sobre el aumento significativo de las ciberestafas.
¿Quién es la titular del Ministerio de Seguridad? La titular es Mercedes Ruz.
¿Cuándo se deben realizar las denuncias? Las denuncias deben realizarse cuando las víctimas son afectadas por ciberestafas.
¿Dónde se deben hacer las denuncias? Las denuncias se deben realizar en el Ministerio de Seguridad o ante las autoridades correspondientes.
¿Por qué es importante la denuncia? La denuncia es importante para rastrear cuentas hackeadas y gestionar con entidades bancarias en casos de préstamos fraudulentos.