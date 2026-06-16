Ciberestafas en aumento: el Ministerio de Seguridad alerta y llama a denunciar

El Ministerio de Seguridad advirtió sobre el aumento significativo de las ciberestafas y solicitó a las víctimas que realicen las denuncias correspondientes. La titular de la cartera, Mercedes Ruz, destacó la importancia de este procedimiento.

Ruz explicó: "La denuncia sigue siendo muy importante para poder rastrear si le hackearon la cuenta y a partir de allí si hizo alguna transferencia para poder llegar a tiempo".

Además, la funcionaria enfatizó que la denuncia es crucial en casos donde se reciben solicitudes de préstamos fraudulentos, ya que permite realizar las gestiones necesarias con entidades bancarias para evitar cobros indebidos.

Esta recomendación busca proteger a la ciudadanía ante el creciente problema de cibercriminalidad.

Informe de Facundo Di María