Miradas de la Argentina

Fernando Genesir

-De lo que que leí el fin de semana me marqué dos entrevistas que quisiera compartir con ustedes en este desayuno. La primera, una que le hacen el actor Guillermo Francella en la sección Conversaciones del diario La Nación.

-El recuerda a su abuelo Doménico que, con diecisiete años como muchos, se vino de Italia buscando un futuro mejor porque claro, Argentina en aquel momento era la panacea. Era una tierra de trabajo. Tanto, que recuerda que en su casa siempre se contaba que apenas llegó su abuelo calabrés una de las cosas que más le impresionó fue ver cómo tiraban el pan

- Y dice, él venía de pasar hambre y tirar el pan era incomprensible y se preguntaba por qué lo tiraban. La respuesta, porque es pan de ayer era lo que más lo desconcertaba. Bueno, el país cambió, y mucho.

- Ahora, a diferencia de aquella época en la que llegaban inmigrantes el país expulsa argentinos todos los días que emigran buscando un presente y un futuro mejor. -Frente a esta inestabilidad que caracteriza a nuestra economía, Francella dice que vivimos castigados, que no podemos tener la tranquilidad del ahorro.

- Y agrega, así pues, es siempre la vida del argentino. Un horror, pero es la que nos tocó. Esto de estar siempre luchando, tratando de encontrarle la vuelta, de saltar de crisis en crisis es la nuestra. Hace cuarenta y dos años que trabajó en esta profesión siempre fue una pesadilla.

- Por momentos sentía cierta tranquilidad, pero después venía una debacle. Y así pues siempre nuestra forma de vivir es dramática. Ya sabemos cómo es. No se puede proyectar. Me preocupa la ausencia de trabajo, la imposibilidad de proyectar que no se puede encontrar equilibrio. Uno se cansa de escuchar siempre lo mismo. -Las frases hechas, esas que dicen que lo tenemos todo para estar bien, Pero, ¿por qué no estamos bien? Es como estar en una batalla perdida todo el tiempo. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas

-La otra nota se le hacen a un técnico de fútbol. El que habla es Rubén Darío Insúa, el técnico de San Lorenzo, que como título dice “Lo único que hay que hacer en la Argentina es tratarnos bien”. Por supuesto que la nota habla mucho de fútbol. Igual que Francella lo hace sobre películas y su actuación. Por ejemplo, Insúa cuenta que vio la final del Mundial en Miami y dice que ver a la Argentina campeón del mundo es una gran alegría no solamente por el fútbol, sino por el pueblo.

- Un país como la Argentina que tuvo a Maradona Di, Stefano, Messi, el Papa Favaloro, Vilas. Y cuando le preguntan por qué todo eso no lo podemos trasladar al día a día, el responde que hay tres o cuatro teclas que hay que apretar. No son muchas. Primero, como argentinos somos muy competitivos.

- Por un lado, es bueno, pero siempre estamos en el límite, en la vida en general, dice Insúa. vida trabajo, salud, educación, alimentos. Hay que bajar un cambio, mostrar menos lo malo y mostrar más lo bueno.