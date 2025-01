Confitería temática en Devoto: un mundo mágico de Disney para disfrutar

En el barrio de Devoto, Buenos Aires, se encuentra una confitería temática que transporta a los visitantes al mágico mundo de Disney. Ubicada en Avenida Beiró 4743, el local abre de lunes a viernes de 15 a 19:30, y los fines de semana de 11 a 19:30, con los martes como día de cierre.

La confitería, dirigida por Mariela García Tuñón, ofrece a los niños la oportunidad de disfrutar de meriendas decoradas y de vestirse como sus princesas favoritas. "Les cuento que nosotros trabajamos en lo que es pastelería desde hace tiempo. Un día dije, ¿por qué no hacer una confitería donde las cosas que vean aquí sean lo que encuentran en una mesa de candy de cumpleaños?", explicó a Cadena 3 García Tuñón.

El local cuenta con una variedad de productos de pastelería, incluyendo galletitas, donas y tortas temáticas. Además, los personajes de Disney, como Mica y Minnie, Stitch y las princesas, visitan el lugar de viernes a domingo. "Hoy va a estar Rapunzel en un ratito", añade la dueña, quien también es una gran fanática de Disney.

Los vestidos de princesas están disponibles para alquilar durante la estadía de los niños en la confitería. "Quien guste también lo puede comprar. Vienen a festejar un cumpleañito, si la niña se pone un vestidito. Soplan su velita, así algo íntimo y después festejan con los padres en sus casas", detalla García Tuñón sobre la experiencia que ofrecen.

El ambiente festivo se complementa con una variada oferta gastronómica. "No saben la recontra súper merienda que me prepararon", comenta un visitante, quien destaca la presencia de personajes populares como Hello Kitty y Kuromi en las opciones del menú.

La confitería temática se convierte así en un lugar ideal para que tanto niños como adultos disfruten de un momento mágico y lleno de diversión, donde la experiencia de Disney se vive en cada rincón.

Informe de Geo Monteagudo