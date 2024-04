Milei dijo que la frase de Benegas Lynch sobre la educación fue “desafortunada”

El presidente Javier Milei se despegó de los dichos del diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch quien detacó que la educación no debería ser obligatoria por si un padre necesita a su hijo para trabajar, y aseguró que su frase fue "absolutamente desafortunada".

"Una frase absolutamente desafortunada", subrayó el mandatario nacional, aunque cuestionó a la prensa y dijo que "además, fue sacada de contexto".

En declaraciones a Neura, Milei sostuvo que "es un error de Bertie de ir a ese lugar" a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer "destruir" a su espacio político.

“Hay periodistas que juegan para destruir, no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa lo que pensás, les interesa hacerte una zancadilla”, consideró Milei, y continuó: “Eso los orcos lo entienden bien, pero los liberales no, porque somos libres pensadores”.

“Yo no creo en la obligatoriedad de la educación”, sostuvo el diputado libertario. En ese sentido, completó: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Tras los dichos de Benegas Lynch, el gobierno salió a despegarse y, además de Milei, también cuestionaron esa postura el Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.