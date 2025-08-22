Semáforos sonoros: una herramienta clave del paisaje urbano

Todos conocemos los semáforos, pero no todas las personas pueden percibir sus señales visuales. Para quienes tienen discapacidad visual, cruzar una calle puede ser un desafío o un riesgo.

Para afrontar esta problemática se crearon los semáforos sonoros. Estos consisten en dispositivos que emiten señales sonoras para indicar el momento adecuado de cruzar. Su uso se ha extendido en distintas ciudades del mundo como una medida esencial de accesibilidad universal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Cómo funcionan?

Los semáforos sonoros emiten un sonido rítmico y diferenciado que se activa con el verde para peatones, indicando cuándo se puede cruzar. En algunos modelos, el volumen se ajusta según el ruido ambiente: es más bajo en zonas tranquilas y más fuerte en calles con tráfico intenso.

La situación en Argentina

En varias ciudades del país, incluyendo Córdoba, ya se han instalado semáforos sonoros en puntos estratégicos, aunque todavía su presencia es limitada frente a la necesidad.

Cabe destacar el uso de los semáforos sonoros como una herramienta fundamental para la accesibilidad y la participación plena de todas las personas en la vida urbana. La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho.