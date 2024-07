Fundación Lejeune lanza una convocatoria para una consulta especializada

Por segundo año consecutivo, la Fundación Lejeune Argentina pone en marcha la Convocatoria Ellos, Ustedes y Nosotros 2024, con el objetivo de llegar a organizaciones de la sociedad civil e institutos de carácter privado que tengan por beneficiarias a personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales de origen genético y sus familias.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de julio próximo. Las diez instituciones seleccionadas podrán acceder a una Consulta Lejeune totalmente subvencionada para cinco familias cada una, visitando sus instalaciones en la ciudad de Córdoba para la atención especializada de su equipo de profesionales.

¿Qué es la consulta Lejeune?

La Consulta Lejeune es un método de atención integral, interdisciplinario y a lo largo de toda la vida del paciente, orientado a prevenir o atenuar patologías asociadas al síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de origen genético.

Brinda al paciente y su familia una guía, orientaciones terapéuticas y de tratamiento para favorecer el su pleno desarrollo, una mayor autonomía e independencia.

Fue creado e implementado por el Dr. Jerome Lejeune, descubridor de la causa genética del síndrome de Down, hace más de 60 años.

¿Cómo postularse?

Para postularse, las organizaciones interesadas deberán:

- Ser una Asociación Civil, Fundación o instituto de carácter privado regularmente constituido en la República Argentina.

- Tener domicilio y sede en territorio argentino y desarrollar sus actividades dentro del mismo.

- Realizar actividad comprobable vinculada a las personas con síndrome de Down y sus familias, ya sea para su integración e inclusión en los diferentes ámbitos sociales (educativo, deportivo, recreacional, artístico, cultural, etc); su atención terapéutica; la generación y preservación de espacios de formación y acompañamiento para madres, padres y familias; etc.

Postulá tu organización en el siguiente formulario

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/