Ansiedad y depresión: cómo afecta la crisis económica a la salud mental

Agustín Dadamio

El contexto de crisis económica que se vive en Argentina repercute en varios ámbitos. A nivel político, la promesa del oficialismo pasa por una posible salida desde la Ley Bases. En términos laborales, la baja de la actividad industrial y las magras cifras de algunos sectores generan preocupación y no hay certezas sobre cuándo comenzará la recuperación. Todo ese cóctel afecta, además, a la salud mental de los argentinos. Los psicólogos ven, en esta coyuntura, un incremento de los cuadros de ansiedad y depresión.

Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, dijo a Cadena 3 que en una realidad como la actual “es muy complejo poder desarrollar condiciones de vida” y, a su vez, “se desorganiza la vida de la gente” porque hay multiempleo, problemas laborales y carencias en cuanto al poder adquisitivo.

Esas problemáticas atraviesan a las personas y atraviesan también las paredes de los consultorios terapéuticos. “Vemos manifestaciones de ansiedad vinculadas a que no alcanza el dinero, no se sabe cómo llegar a fin de mes. Acompañamos un montón de situaciones donde aparece el sufrimiento, situaciones de insomnio, de pérdida del apetito. También hay cuadros depresivos. Es un contexto que nos está pasando factura. Y hay que hablar de la pospandemia, que no presenta políticas públicas que estén trabajando en sus resabios”, remarcó la psicóloga.

En ese sentido, la combinación de la pandemia, la crisis económica y la inseguridad elevó el consumo de psicofármacos, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina y refrendado por el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Los padecimientos en el consultorio

Victoria Rotemberg es psicóloga con orientación gestáltica y trabaja desde hace aproximadamente una década en Rosario. En la actualidad ve con claridad como las dificultades económicas de sus pacientes hacen foco y pasan a estar en primer orden de importancia, dejando postergadas otras necesidades o afectando diversos ámbitos de la vida.

“Uno va viendo el caso por caso, pero hay una cuestión que se generaliza, que tiene que ver con un malestar social que incrementa la ansiedad, sobre todo. Es algo que se está viviendo, por lo menos lo veo yo acá en el consultorio”, comentó a Cadena 3 Rotemberg, que planteó que hoy reina “la sensación de que nada alcanza”.

“No alcanzan las horas del día ni todo lo que uno haga y se genera un clima de desesperación muy grande. Se afectan todas las esferas de la vida, las relaciones, los modos de ser y estar en el mundo, los proyectos que uno tenía”, resumió en base a su experiencia terapéutica.

Con las condiciones actuales, la psicóloga aseguró que muchos pacientes se encaminan a un duelo para desprenderse del estilo de vida que tuvieron en otro momento. “Pienso en casos particulares…ahora para ahorrar para un viaje quizá hay que dejar de salir a comer por ejemplo y bueno, si era un gusto que uno tenía para darse una o dos veces en la semana, ahora ya no se puede. Se duelan estilos de vida que uno solía tener en pos de subsistir”, observó.

Según los datos oficiales del Colegio de Psicólogos de Rosario, el valor de referencia de una consulta es 13.500 pesos. El número puede ser mayor o menor, dependiendo del profesional, pero en líneas generales ronda ese monto y no siempre está respaldado por la cobertura o el reintegro de las obras sociales y prepagas.

“Las consultas terminan siendo un servicio de lujo si se quiere. No todo el mundo tiene el acceso que debería tener desde lo monetario. Entonces, por ejemplo, sin indicación terapéutica, pero desde una cuestión real de no poder abonar un tratamiento, terminan reduciéndose las consultas. Si un consultante venía con frecuencia semanal tiene que empezar a venir cada 15 días, o incluso cada tres semanas o una vez al mes”, cerró.