Zelenskyy anunció arresto por asesinato del político prooccidental Andriy Parubiy
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó la detención de un sospechoso por el asesinato del político prooccidental Andriy Parubiy, ocurrido en Leópolis. Se investigan los motivos del crimen.
31/08/2025 | 20:59Redacción Cadena 3
FOTO: Zelenskyy anuncia arresto por asesinato del político ucraniano prooccidental Andriy Parubiy
KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó que las autoridades de Ucrania arrestaron a un sospechoso del asesinato a tiros de Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento y destacado político pro-Occidente.
Zelenskyy indicó en un comunicado en X que una persona fue detenida tras disparar a Parubiy en la ciudad de Leópolis el sábado. No se dieron a conocer detalles sobre el sospechoso ni el motivo del asesinato.
“Las medidas investigativas necesarias están en curso. He instruido que la información disponible sea revelada públicamente”, expresó Zelenskyy.
Parubiy, de 54 años, era un legislador de la región de Leópolis que participó en la Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y lideró unidades de voluntarios de autodefensa durante las protestas del Maidán de 2014, que obligaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych a dejar el cargo. Fue presidente del Parlamento de 2016 a 2019.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se arrestó a un sospechoso del asesinato de Andriy Parubiy.
¿Quién lo anunció? El anuncio fue realizado por el presidente Volodymyr Zelenskyy.
¿Cuándo sucedió? El asesinato ocurrió el sábado en Leópolis.
¿Dónde se llevó a cabo el hecho? En la ciudad de Leópolis, Ucrania.
¿Por qué se arrestó al sospechoso? Se arrestó por disparar a Parubiy, pero no se revelaron detalles del motivo.
[Fuente: AP]