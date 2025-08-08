En vivo

Mundo

Yamandú Orsi descarta crear un nuevo impuesto al sector más rico de Uruguay

El mandatario respondió sobre la propuesta de crear un impuesto al 1 % más acaudalado, cuya recaudación se destinaría a reducir la pobreza infantil.

08/08/2025 | 07:27Redacción Cadena 3

FOTO: Yamandú Orsi

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, descartó este jueves la propuesta de crear un impuesto al 1 % al sector más acaudalado, iniciativa de algunos senadores del partido oficialista Frente Amplio (FA).

"Hay temas que sí están sobre la mesa y tienen que ver con el impuesto mínimo global" y "se va a tener que modificar y estamos obligados a eso. Pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos", puntualizó el mandatario en declaraciones a medios de Montevideo.

Respecto al programa del FA que plantea analizar la posibilidad de aumentar impuestos a los sectores más acaudalados, Orsí aclaró que "los programas no son corsés, son guías, y sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover".

"Es bueno que desde la interna de la fuerza política nos interpelemos y en democracia las discusiones siempre están sobre la mesa", reflexionó.

La central única de trabajadores, Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), y algunos sectores minoritarios del FA proponen crear un impuesto al 1 % más acaudalado de la sociedad uruguaya, cuya recaudación se utilizaría en políticas de reducción de la pobreza infantil.

En este sentido, el mandatario aseguró que "vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas teniendo en cuenta las prioridades donde las pusimos en campaña electoral. Sería mejor tener más recursos, pero hay que tener en cuenta los equilibrios".

Lectura rápida

¿Qué descartó Yamandú Orsi?
Yamandú Orsi descartó la propuesta de crear un impuesto al 1 % más acaudalado de Uruguay.

¿Quién propuso el impuesto?
El impuesto fue propuesto por algunos senadores del partido oficialista Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT.

¿Para qué se utilizaría la recaudación?
La recaudación se utilizaría en políticas de reducción de la pobreza infantil.

¿Qué opinó Orsi sobre la creación de nuevos impuestos?
Orsi indicó que "no encontramos la necesidad de generar más impuestos".

¿Cómo considera Orsi los programas del FA?
Orsi manifestó que "los programas no son corsés, son guías".

[Fuente: Noticias Argentinas]

