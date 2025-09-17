Ya son veinte las víctimas por la explosión del camión de gas en Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles que ya son 20 las víctimas mortales por la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, oriente de la capital mexicana.

De acuerdo con el reporte diario presentado por el gobierno local, la víctima más reciente fue identificada como Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien falleció en el Hospital "Dr. Victorio de la Fuente Narváez".

El documento presentado por la Secretaría de Salud de Ciudad de México, aún permanecen 31 personas hospitalizadas en distintos hospitales, mientras que 33 ya fueron dadas de alta tras la emergencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) explicó por separado que aún cuando el conductor del camión accidentado falleció, seguirá con el proceso penal para establecer las responsabilidades por el trágico accidente.

El vehículo volcó en una avenida muy transitada en el oriente de la ciudad con casi 50,000 litros de gas LP lo que provocó una explosión que además generó una onda expansiva de hasta 700 metros.

La FGJCDMX, quien presentó este miércoles las conclusiones del primer dictamen pericial, señaló que el accidente fue provocado por exceso de velocidad y falta de pericia del conductor de la pipa, propiedad de la compañía Silza.

El camión circulaba a 50 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida en la zona era de 40 km/h y el conductor perdió el control en una glorieta, lo que ocasionó la volcadura y posterior explosión.