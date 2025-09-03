Xi Jinping resaltó la justicia, la paz y la fuerza del pueblo el Día de la Victoria en China

El presidente de China, Xi Jinping, pidió este miércoles defender firmemente la equidad y la justicia internacionales, mantener el compromiso con el camino del desarrollo pacífico y hacer esfuerzos incansables para mejorar el bienestar de los pueblos en todo momento.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, formuló estas declaraciones al pronunciar un discurso en una recepción conmemorativa con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Alrededor de las 11:30 horas, Xi y su esposa Peng Liyuan ingresaron al salón de banquetes junto con los líderes extranjeros y sus cónyuges que asistieron a la recepción.

El mandatario chino señaló que la victoria marca un punto de inflexión histórico para la nación china, desde las profundidades de la crisis en los tiempos modernos hasta el camino de una gran revitalización, y también un importante punto de inflexión en el desarrollo mundial.

Esta gran victoria se logró a través de la lucha conjunta del pueblo chino junto con los aliados y los pueblos antifascistas de todo el mundo, destacó Xi, según indica el resumen de la agencia de noticias Xinhua.

El Gobierno y el pueblo chino nunca olvidarán a los gobiernos extranjeros y amigos internacionales que apoyaron y ayudarán al pueblo chino en su resistencia contra la agresión, aseguró Xi.

Como habitantes del mismo planeta, la humanidad debe permanecer unida en tiempos de dificultad, vivir en armonía y nunca recaer en la ley de la selva donde los fuertes se aprovechan de los débiles, manifestó Xi.

Tras enfatizar que la modernización en el país que preside es la modernización del desarrollo pacífico, el presidente recordó que China siempre será una fuerza para la paz, la estabilidad y el progreso en el mundo.

“Se espera sinceramente que todos los países aprendan de la historia, valoren la paz y trabajen juntos para avanzar en la modernización mundial y crear un futuro mejor para la humanidad”, expresó Xi.

En la recepción, Xi y Peng presenciaron una actuación cultural junto con los invitados. Li Qiang presidió la recepción y otros altos funcionarios como Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y Han Zheng también asistieron al evento. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Xinhua.

Durante el acto en la plaza

La revitalización de la nación china es imparable, enfatizó este miércoles el presidente Xi Jinping durante el acto conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

La guerra de resistencia, ardua y grandiosa, marcó la primera victoria plena de China contra la agresión extranjera en los tiempos modernos, señaló Xi, al pronunciar un discurso en un masivo acto de conmemoración celebrado en la Plaza Tian’anmen, en el centro de Pekín.

Tras señalar que la victoria se logró bajo el frente único nacional de resistencia contra la agresión japonesa promovido por el PCCh, el mandatario resaltó que el pueblo chino hizo una importante contribución a la salvación de la civilización humana y la defensa de la paz mundial con un inmenso sacrificio en la guerra, el cual compone una parte significativa de la Guerra Antifascista Mundial.

“Solo cuando las naciones de todo el mundo se traten como iguales, vivan en armonía y se apoyen mutuamente, se podrá salvaguardar la seguridad común, eliminar la causa raíz de la guerra y evitar que se repitan las tragedias históricas”, afirmó Xi.

El mandatario continuó: “Hoy, la humanidad se enfrenta nuevamente a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados de ganancia compartida o los juegos de suma cero, advirtió el presidente chino”.

“El pueblo chino se mantendrá firmemente en el lado correcto de la historia y el lado del progreso humano, adherirá al camino del desarrollo pacífico y unirá fuerzas con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad”, aseguró Xi.

Xi Jinping instó al pueblo chino de todos los grupos étnicos a permanecer unido y trabajar duro bajo el sólido liderazgo del PCCh para construir un país fuerte y avanzar en la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

Xi exigió que el Ejército Popular de Liberación (EPL) brinde apoyo estratégico para la revitalización nacional y contribuya en mayor medida a la paz y el desarrollo mundiales.

También pidió al EPL que se consolide como una fuerza de clase mundial y que salvaguarde firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial nacionales.