Wrexham sufre derrota en el Championship tras gol de Southampton en el final

FOTO: Wrexham recibe un duro golpe en el Championship: Southampton anota dos veces al final y gana 2-uno

SOUTHAMPTON, Inglaterra (AP) — Wrexham no tuvo un recibimiento digno de Hollywood en su retorno el sábado a la segunda división del fútbol inglés. Southampton, relegado de la Liga Premier, anotó dos veces en los minutos finales para ganar 2-1.

El penal de Josh Windass a los 22 minutos parecía que sería suficiente para que Wrexham sacara su primer triunfo de regreso a la división después de 43 años.

Pero el defensor irlandés Ryan Manning igualó al 90 con un brillante tiro libre por encima de la barrera y luego asistió Jack Stephens deslizándose al segundo palo para empujar el balón al techo de la red a los 96 minutos para el gol de la victoria en el Estadio St. Mary’s.

Wrexham desperdició numerosas oportunidades para aumentar su ventaja. Ryan Hardie podría haber asegurado la victoria al 87, pero el portero Gavin Bazunu desvió el disparo de zurda del delantero escocés.

“Nos duele porque los muchachos nos han dado mucho hoy”, dijo el entrenador de Wrexham, Phil Parkinson, a Sky Sports. “Tuvimos la oportunidad de sentenciar el partido. Para ser justos con Ryan, el portero hizo una parada brillante”.

Southampton estuvo más cerca antes del descanso cuando Jay Robinson golpeó el poste. Conor Coady despejó el esfuerzo de Adam Armstrong sobre la línea. Wrexham fichó a Coady del Leicester; llegó con 198 partidos de experiencia en la Premier League.

Wrexham ha disfrutado de un ascenso espectacular bajo los copropietarios Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Hace solo tres años, Wrexham jugaba en la quinta división del fútbol no profesional en Inglaterra.

Después de tres ascensos consecutivos, Wrexham está disputando la Championship, una división por debajo de la Liga Premier y es conocida como una de las divisiones más difíciles en el fútbol.

El final del sábado mostró a Wrexham lo difícil que puede ser.

Parkinson señaló que Southampton, que ganó solo dos partidos en la Liga Premier la temporada pasada, tiene “un banquillo multimillonario para lanzar” como sustitutos.

“Hoy me sentí muy orgulloso, estando allí viendo al equipo salir frente a nuestros seguidores”, añadió. “Fue uno de esos momentos en los que reflexionas un poco por lo que hemos pasado, y para mí estar aquí y estar realmente decepcionado de no haber sacado algo del partido dice mucho del equipo”.

Algunos clubes galeses, incluidos Wrexham, Swansea y Cardiff, han jugado durante mucho tiempo en el sistema de ligas de Inglaterra por razones históricas, ya que no había una liga nacional galesa cuando se trasladaron. La primera liga que representaba a todo Gales se fundó solo en 1992.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes