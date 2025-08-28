En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Mundo

Violento enfrentamiento entre senadores mexicanos culmina en golpes y empujones

Una sesión del Senado mexicano terminó en violencia con altercados entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Los senadores se enfrentaron tras reclamar derechos de palabra.

28/08/2025 | 00:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una sesión en el Senado de México el miércoles culminó de manera violenta cuando el dirigente y congresista opositor Alejandro Moreno se enfrentó a golpes y empujones con el presidente de la cámara alta, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, tras un agrio debate dominado por los insultos, los gritos y las quejas sobre las limitaciones en el uso del derecho de palabra.

El incidente ocurrió al final de una sesión de la Comisión Permanente cuando Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió al estrado en el que estaba Fernández Noroña —del partido gobernante Morena— para reclamarle por negarle el derecho de palabra a los miembros de su fuerza política.

Tras una fuerte discusión escalaron las tensiones, y de inmediato vinieron los empujones y manotazos entre los dos senadores. Un trabajador del Senado también fue empujado y agredido por Moreno, mientras que otro opositor se abalanzó sobre Fernández Noroña y, tras jalarlo por la chaqueta, le dio un golpe en la cabeza. Varias personas se interpusieron entre los congresistas para separarlos y evitar que la trifulca se agudizara.

Poco después del pleito, el presidente del Senado acusó a los senadores del PRI de subir a la tribuna para “agredirme físicamente”, y declaró en su cuenta en la red social X: “Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión”.

Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de empujarlo, y denunció en la misma red social que la acción del presidente de la cámara alta forma parte de una estrategia de Morena para “imponer silencio y control”. El dirigente del PRI también acusó a Fernández Noroña de violentar a la senadora opositora Lilly Téllez.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Senado de México? Una sesión culminó en violencia con empujones y golpes entre senadores. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuándo ocurrió el incidente? El miércoles, durante una sesión de la Comisión Permanente. ¿Dónde tomó lugar? En el Senado de México. ¿Por qué se produjo la pelea? Por la negación de derechos de palabra a los miembros del PRI durante el debate.

[Fuente: AP]

