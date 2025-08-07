Veteranos de Kosovo protestan contra juicio a excombatientes del UCK

PRISTINA, Kosovo (AP) — Los veteranos de guerra de Kosovo protestaron el jueves contra un tribunal respaldado por la Unión Europea que procesa a los antiguos combatientes que libraron la guerra de independencia contra Serbia de 1998 a 1999, alegando que el tribunal es parcial e injusto.

Miles de personas se reunieron en la plaza principal de Scanderbeg, en Pristina, la capital de Kosovo, para corear consignas en apoyo a los exlíderes arrestados del Ejército de Liberación de Kosovo, o UCK, un grupo guerrillero albanokosovar que lideró la lucha por la independencia.

La protesta fue organizada por la asociación de veteranos conocida como OVL-UCK bajo el lema: “Juntos contra la injusticia. UCK es gloria, no acusación. Hoy UCK, mañana toda nuestra historia”.

No se reportaron actos de violencia.

“Son héroes”, decía un cartel, con los nombres de los cuatro líderes del UCK que enfrentan juicio en el tribunal de las Cámaras Especializadas de Kosovo respaldado por la UE, con sede en La Haya, Holanda.

“El tribunal especial deforma nuestra historia, muestra injusticia hacia aquellos que lucharon por la libertad y la dignidad humana”, afirmó Hysni Gucati, jefe de la organización de veteranos.

Desde 2020, cuatro líderes principales del UCK han estado bajo custodia del tribunal: el expresidente de Kosovo Hashim Thaci, los expresidentes del Parlamento Kadri Veseli y Jakup Krasniqi, y el exlegislador Rexhep Selimi. Enfrentan cargos que incluyen asesinato, tortura y persecución de civiles durante y después de la guerra.

El tribunal y una fiscalía asociada fueron creados tras un informe presentado en 2011 por el Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos, en el que se incluían acusaciones de que los combatientes del UCK traficaban órganos humanos extraídos de prisioneros y mataban a serbios y a otros albaneses étnicos. Las acusaciones de tráfico de órganos no han sido incluidas en las acusaciones emitidas por el tribunal.

Otros dos antiguos miembros del UCK ya han sido condenados por el tribunal de La Haya, entre ellos, Pjetër Shala. Además, Gucati y otro funcionario de la organización fueron condenados por intimidación de testigos y obstrucción a la justicia.

Unas 11.400 personas, en su mayoría albaneses étnicos, murieron durante la guerra, antes de que una campaña de bombardeo de la OTAN obligara a Serbia a retirar sus tropas de Kosovo y ceder el control de su antigua provincia a las Naciones Unidas y la OTAN.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, la cual fue reconocida por Estados Unidos y la mayor parte de Occidente, pero no por Serbia ni sus aliados Rusia y China. Las tensiones entre Kosovo y Serbia siguen siendo altas.