Venezuela recibe a 205 nuevos migrantes repatriados desde Estados Unidos

Un total de 205 ciudadanos venezolanos fueron repatriados desde Estados Unidos este miércoles, como parte de un acuerdo migratorio bilateral entre Caracas y Washington que permite que el país sudamericano pueda recibir a sus ciudadanos que son expulsados por autoridades estadounidenses.

Se trata del denominado 'Plan Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno venezolano para facilitar el retorno voluntario y digno de sus migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad en países de la región.

El vuelo con los 205 venezolanos hizo una escala en Honduras y posteriormente arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 184 hombres y 21 mujeres a bordo.

Los migrantes fueron recibidos por la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, acompañada por representantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad.

Con este nuevo arribo, el plan alcanza un total de 9.889 retornados desde territorio estadounidense, una vez que la administración de Donald Trump inició una agresiva política de expulsión de migrantes.