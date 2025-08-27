FOTO: Venezolanos luchan a diario para alimentar a sus hijos en medio de la crisis

CORO, Venezuela (AP) — El pequeño refrigerador y despensa de Alnilys Chirino estuvieron casi vacíos: un puñado de pimientos y hierbas marchitas, un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, un poco de carne enlatada, algo de harina. Chirino solía preocuparse por que la comida se echara a perder rápidamente por el calor abrasador del oeste de Venezuela. Hoy en día, sus escasas provisiones rara vez duraron lo suficiente como para descomponerse.

Aun así, la mujer de 51 años debió hacer que esos artículos duraran varios días. Sus tres hijos adolescentes dependieron de ello. Durmieron, estudiaron, trabajaron, rezaron y jugaron con hambre. Lo mismo hicieron millones de venezolanos en todo el país.

El más reciente derrumbe de la economía venezolana, los cambios en la ayuda extranjera, las sanciones de Estados Unidos y los recortes a los subsidios y programas del Estado hicieron que muchas necesidades simplemente fueran inasequibles para el 80% de los residentes que, según cálculos, vivieron en la pobreza. Vivienda, medicinas, servicios públicos, pero ninguna necesidad fue tan urgente como la comida.

En el estado occidental de Falcón, donde las refinerías de petróleo estatales ofrecieron muchos empleos bien remunerados antes de que el país se desmoronara en 2013, más de dos docenas de residentes, como Chirino, describieron a The Associated Press cómo sus problemas se centraron en la comida y cómo pensaron en el tema —cómo comprarla, cuánto y dónde— todos los días.

Los expertos afirmaron que, aunque una crisis de nivel de hambruna no fue inminente en Venezuela, la grave inseguridad alimentaria fue un desastre que marcó a la población con desafíos de salud física y mental de por vida.

El presidente Nicolás Maduro —quien asumió el cargo este año, a pesar de pruebas creíbles de que perdió la reelección— generó condiciones económicas que limitaron en gran medida el acceso de las personas a la comida en todo el país, ya que el valor de los salarios se desplomó. Los comedores populares que alimentaron a miles de personas, en su mayoría niños, se vieron obligados a cerrar mientras el gobernante apuntó a oponentes reales y percibidos mediante una nueva ley que restringió el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

La oficina de prensa del gobierno no respondió a un mensaje en busca de comentarios sobre la inseguridad alimentaria en medio de la crisis económica.

Padres, educadores, médicos, trabajadores humanitarios y líderes religiosos dijeron que la comida simplemente estuvo fuera del alcance de muchos, siendo los niños los que más sufrieron. Se acostaron temprano para evitar los dolores del hambre, faltaron a la escuela y se arrebataron la comida entre ellos en los sitios de ayuda.

La familia de Chirino fue una de las que temieron cada vez más el regreso de la desnutrición y el hambre que azotaron al país de 2016 a 2018. Ella se preocupó constantemente por sus adolescentes: Juan, José y Angerlis Colina.

“Me preguntan, ‘¿qué vamos a hacer mañana?”, dijo Chirino. “¿Qué vamos a comer?”.

Para los Chirino, al igual que para millones de venezolanos, la comida de cada día fue una lucha.

Juan Colina tomó tres panes —lo único que desayunará en este día de verano— y los sumergió en una bebida azucarada con sabor a naranja. Fue algo así como un lujo. El dinero perdió tanto valor en los últimos meses que la familia generalmente solo bebió agua del grifo y raramente comió proteínas.

Se acostumbraron a ello. Juan se sintió afortunado de despertarse sin dolor de cabeza. José no tuvo tanta suerte y se quedó en la cama.

A menudo faltaron a la escuela cuando se sintieron así. La ley garantizó a todos los estudiantes un almuerzo gratuito diario, pero eso no sucedió desde hace mucho tiempo, dijeron familias y maestros de toda Venezuela a AP.

Cuando las comidas dejaron de servirse y la calidad de la educación cayó, los estudiantes comenzaron a faltar regularmente a la escuela durante la última década, una tendencia documentada por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

Expertos en salud dijeron que la proteína animal fue lo primero que las familias redujeron o eliminaron de su dieta cuando los precios aumentaron, y tendieron a sustituirla por alimentos más baratos y menos nutritivos. Pero la mala nutrición pudo producir un retraso en el crecimiento, dolores de cabeza, fatiga y otros problemas de salud en los niños.

Chirino lo supo muy bien.

“Es su alimentación”, dijo, refiriéndose a los dolores de cabeza de sus hijos.

Pero la última vez que pudo permitirse comprar carne —suficiente carne molida para quizás dos porciones— fue en mayo.

A la hora del almuerzo, José se quedó en su habitación, con la cabeza palpitante. Angerlis se sentó a la mesa junto con su madre y Juan para almorzar antes de ir a la escuela.

Chirino cocinó una olla de arroz y otra de frijoles negros, que su madre le dio el día anterior, cuando la despensa estuvo prácticamente vacía. Chirino, Angerlis y Juan comieron un tazón cada uno. Juan se rió cuando Angerlis se quemó la lengua por comer demasiado rápido.

Días antes, dijo Angerlis, un compañero de clase que no había comido se desmayó en la escuela. Pero aun sabiendo que no habría comida en el colegio, tomó su mochila y se fue.

Maestros y administradores de todo el país han renovado sus súplicas para que los padres mantengan a los niños en casa si no han consumido al menos una comida y si no tienen alimentos para llevar durante los descansos. Pero no todos cumplieron con la solicitud, y los estudiantes no siempre pudieron ocultar su hambre ante sus compañeros y otras personas.

El gobierno de Maduro generalmente suministró a las escuelas pollos enteros congelados y alguna combinación de harina de arepa, arroz, pasta, frijoles, sardinas, carne enlatada, leche en polvo, lentejas, sal y aceite de cocina. Pero maestros, cocineros y administradores dijeron que lo que recibieron no fue constante y resultó insuficiente.

Y con poco para comer en casa, en las ocasiones en que el aroma de la comida se esparció por los edificios escolares, más estudiantes pidieron una segunda ración.

“Hay unos que tenemos que, naguara, repiten dos o tres veces. Hay muchachos que comen bastante”, dijo Deyanira Santos, cocinera en una escuela de 170 estudiantes que no había recibido suministros en tres semanas. “Tienen necesidades en su casa… ‘Ya comí. ¿Me puede dar otra para llevármela?’. Se les echa en una tacita”.

En casa, Chirino revisó la ropa, accesorios y ropa de cama que vende a vecinos y conocidos. Sus únicas fuentes de ingresos fueron los 70 dólares al mes que ganó con sus ventas y un estipendio mensual del gobierno de unos 4 dólares. Lo gastó todo en comida.

El debilitamiento del bolívar fue el motor de la crisis monetaria de Venezuela. Cuando una moneda perdió rápidamente una parte importante de su valor, el dinero de las personas alcanzó para comprar menos porque los precios, particularmente de los bienes importados, como aproximadamente la mitad de los alimentos de Venezuela, aumentaron constantemente para igualar el tipo de cambio. Esto también provocó que la inflación aumentara y que los salarios se estancaran.

El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares, o 0,90 dólares, no aumentó desde 2022, situándolo muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de 2,15 dólares al día. Aun con los estipendios del gobierno, muchos trabajadores del sector público sobrevivieron con unos 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El precio de una canasta básica de alimentos superó los 500 dólares, según el Observatorio, que es una organización de economistas, algunos de los cuales fueron detenidos este verano después de que se publicaron datos de alta inflación, mientras el gobierno reprime la disidencia.

“Es cada día más difícil el acceso de las personas a los alimentos de cierta calidad”, dijo el reverendo Gilberto García, cuya iglesia católica dirige un comedor popular. “La gente come, pero ordinariamente come carbohidratos. Y con eso la gente sobrevive”.

Chirino calentó carne enlatada y la sirvió con arroz para la cena. Su hija adulta y su nieto pequeño se unieron a ellos —más bocas que alimentar, pero estaban agradecidos de tener incluso una pequeña comida en la mesa.

A una cuadra de distancia, la gente hizo fila fuera de la tienda de conveniencia del vecindario.

Chirino formó parte de los muchos venezolanos que adquirieron alimentos casi exclusivamente en tiendas de esquina, donde pudieron acumular una cuenta y acudir una, dos, incluso tres veces al día. Los residentes de la ciudad también compraron en mercados públicos, pero los viajes a la tienda de comestibles fueron poco frecuentes.

“Le damos fiado a los vecinos que sí pagan cuando les llega el pago del trabajo o el bono”, dijo Diego Reverol, cuya familia fue dueña de una tienda de esquina, refiriéndose a un estipendio que los empleados estatales reciben el día 15 del mes.

Quienes se inscribieron en el programa de subsidios dirigido por el partido gobernante tuvieron acceso a otros estipendios del gobierno, pero fueron mucho más pequeños que los de los empleados estatales. El programa también ofreció a las familias la opción de comprar mensualmente una combinación de alimentos, la misma que se distribuyó a las escuelas. Sin embargo, la mayoría de las dos docenas de personas en Falcón que hablaron con AP dijeron que no habían recibido los alimentos desde la primavera.

Yamelis Ruiz señaló que los desafíos de su familia se vieron agravados por la pérdida de la importante ayuda del Programa Mundial de Alimentos, que distribuyó comida, reabasteció los comedores escolares y sirvió comidas después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro en 2021 para apoyar a los más vulnerables. El PMA priorizó a Falcón, con sus enormes dunas de arena y cadenas montañosas que llegaron al Mar Caribe, debido a los problemas particulares de inseguridad alimentaria de la población.

Pero este año, el PMA redujo drásticamente su ayuda en Venezuela, incluido Falcón y otros lugares, mencionando desafíos de financiamiento. Ruiz dijo que ya había dejado de recibir raciones mensuales de alimentos no perecederos del PMA cuando la organización redujo de 20 a 8 los días en que alimentaría a niños y familias en las escuelas.

“Comida o medicinas. O compro una cosa o la otra”, dijo Ruiz, cuya hija tiene una condición cerebral congénita que requiere un costoso tratamiento.

Aun cuando las organizaciones sin fines de lucro locales e internacionales se vieron obligadas a suspender sus esfuerzos de asistencia en Venezuela, la iglesia de Chirino todavía ofreció un almuerzo semanal en su comedor.

Chirino, una devota católica, se sintió bendecida. A menudo fue a misa con su familia antes de la comida, pero en este día Juan se sintió demasiado fatigado para asistir a la ceremonia.

Se desconoció el alcance del hambre en todo el país. El doctor Huniades Urbina, pediatra y exdirector del hospital pediátrico público más grande de Venezuela, dijo que eso se debió, en parte, a que los hospitales administrados por el gobierno prohibieron que el personal incluyera la desnutrición en los expedientes médicos de los pacientes.

Chirino vio esa hambre cada semana en los rostros de quienes hicieron fila para recibir comida. Juan logró levantarse de la cama y llegar a la iglesia justo a tiempo para esta comida: una arepa rellena de carne molida y plátanos.

Había más de 70 niños; sus voces parlanchinas se apagaron mientras comieron. Terminando en tiempo récord, y docenas de ellos se agolparon en el mostrador donde los cocineros voluntarios estaban listos para repartir las sobras. Algunos empujaron; otros levantaron los brazos o se pararon de puntillas.

“Yo, yo, yo”, gritaban algunos, buscando una segunda arepa.

Un niño aún no mordió la suya cuando vio a un amigo con las manos vacías. Sin dudarlo, la partió por la mitad. Los niños compartieron, cada uno terminó de comer en menos de un minuto, y se fueron.

Chirino se había negado a tomar una arepa. No quería quitarle una a un niño hambriento. Pero cuando la mayoría de los chicos se fueron, un cocinero le entregó una. Comenzó a comer sola, y pronto José se unió a ella. Alcanzó su plato, agarrando la mitad de la arepa y dando algunos bocados.

También su hijo se siguió sintiendo hambriento.