Mundo

Vardy debuta en la Serie A en el empate sin goles de Cremonese en Verona

Vardy no pudo marcar en su debut. El partido terminó 0-0, el primer empate sin goles en casi 40 años entre ambos equipos.

15/09/2025 | 17:24Redacción Cadena 3

FOTO: Vardy debuta en la Serie A en el empate sin goles de Cremonese en Verona

VERONA, Italia (AP) — Jamie Vardy no pudo marcar un gol en su debut el lunes en la Serie A ni evitar el primer empate sin goles entre Cremonese y Verona en casi 40 años.

Vardy, uno de los goleadores más prolíficos de Inglaterra en la última década, fichó con Cremonese en el último día del mercado de fichajes y salió del banquillo para reemplazar a Federico Bonazzoli a los 58 minutos.

Pero la historia no arrancó con alegría para el delantero de 38 años, campeón de la Liga Premier y la Copa FA con Leicester.

En cambio, la mayoría de las oportunidades estuvieron en el otro extremo, con un Verona que buscaba su primera victoria en casa desde el 23 de febrero.

Giovane desperdició una serie de oportunidades y Gift Orban también fue ineficaz en un partido que, no obstante, puso fin al inicio ganador de la temporada para Cremonese.

El punto permitió a Cremonese situarse en el tercer lugar.

Verona se ubica 16to con dos puntos en tres partidos.

Lectura rápida

¿Quién debutó en la Serie A? Jamie Vardy debutó en la Serie A con Cremonese.

¿Cuál fue el resultado del partido? El partido terminó sin goles, 0-0.

¿Cuándo fue el partido? El partido se llevó a cabo el lunes, 15 de septiembre de 2025.

¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se jugó en Verona, Italia.

¿Qué puesto ocupa Cremonese tras este resultado? Cremonese ocupó el tercer lugar tras el empate.

[Fuente: AP]

