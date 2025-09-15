Vardy debuta en la Serie A en el empate sin goles de Cremonese en Verona
Vardy no pudo marcar en su debut. El partido terminó 0-0, el primer empate sin goles en casi 40 años entre ambos equipos.
VERONA, Italia (AP) — Jamie Vardy no pudo marcar un gol en su debut el lunes en la Serie A ni evitar el primer empate sin goles entre Cremonese y Verona en casi 40 años.
Vardy, uno de los goleadores más prolíficos de Inglaterra en la última década, fichó con Cremonese en el último día del mercado de fichajes y salió del banquillo para reemplazar a Federico Bonazzoli a los 58 minutos.
Pero la historia no arrancó con alegría para el delantero de 38 años, campeón de la Liga Premier y la Copa FA con Leicester.
En cambio, la mayoría de las oportunidades estuvieron en el otro extremo, con un Verona que buscaba su primera victoria en casa desde el 23 de febrero.
Giovane desperdició una serie de oportunidades y Gift Orban también fue ineficaz en un partido que, no obstante, puso fin al inicio ganador de la temporada para Cremonese.
El punto permitió a Cremonese situarse en el tercer lugar.
Verona se ubica 16to con dos puntos en tres partidos.
