Uno de los asteroides más grandes pasó cerca de la Tierra en 2025
Es el 2025 FA22, uno de los más grandes de su tipo.
18/09/2025 | 11:33Redacción Cadena 3
FOTO: Asteroide (imagen de ilustración).
El asteroide 2025 FA22, uno de los más grandes de su tipo que se acercó a la Tierra este año, pasó sin problemas el jueves, según científicos rusos.
El asteroide está clasificado entre los cuerpos celestes potencialmente peligrosos, informó la agencia de noticias TASS, citando al laboratorio de astronomía solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.
A las 10:41 hora local (07:41 GMT), el asteroide pasó cerca de la Tierra y la Luna a una distancia mínima calculada de unos 800.000 kilómetros, aproximadamente el doble de la distancia a la Luna, antes de continuar su trayectoria alejándose del planeta.
Los científicos señalaron que el asteroide no representa una amenaza inmediata, en tanto que su próxima aproximación se espera para agosto de 2036, a una distancia 25 veces mayor que la de este sobrevuelo.
[Fuente: Noticias Argentinas]