Uno de cada 6 niños no festeja el Día de la Niñez por vivir en conflicto y guerra

FOTO: Sherin, niña afgana de 7 años, en una carpa en Char Qala-e- Wazir Abad, Kabul. Foto: ACNUR - Oxygen Empire Media Production

Mientras muchas familias se prepararon para celebrar el Día de la Niñez, millones de niños y niñas en el mundo enfrentaron una realidad muy distinta: 1 de cada 6 vive en guerras y zonas de conflicto.

Frente a esta emergencia, Fundación ACNUR Argentina impulsó "La Guerra NO es un Juego", una iniciativa que invitó a toda la sociedad a actuar por las infancias atrapadas en conflictos, guerras y violencia armada firmando en LaGuerraNoEsUnJuego.org.

Las firmas recolectadas serán presentadas en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para instar a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes por una niñez que pueda jugar y vivir en paz.

Panorama alarmante.

De acuerdo con el informe de ACNUR Tendencias Globales, a fines de abril 2025 había más de 122 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo.

Y aunque los niños y niñas representan el 29% de la población global, constituyen el 40% de las personas desplazadas por la fuerza.

Esto significa que más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas, una cifra que supera la población total de Argentina.

En la huida, los niños y niñas se enfrentaron a inimaginables peligros.

Muchos cruzaron fronteras solos, quedando desprotegidos frente a quienes se aprovecharon de su vulnerabilidad.

En 2024, la violencia contra los niños en los conflictos armados alcanzó niveles sin precedentes, tras registrarse un abrumador aumento del 25% en el número de violaciones graves con respecto a 2023, según el más reciente informe de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados publicado en junio 2025.

Tales violaciones incluyen asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzoso, abuso sexual y denegación de ayuda humanitaria.

La Guerra NO es un Juego

La Fundación ACNUR Argentina convocó a la población a firmar en LaGuerraNoEsUnJuego.org para alzar sus voces y exigir que los niños y niñas puedan vivir y jugar en paz.

El objetivo fue reunir más de un millón de firmas, que serán presentadas en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La infancia debe ser sinónimo de juego, no de miedo ni de huida. Sin embargo, hoy 1 de cada 6 niños y niñas en el mundo crece en guerras y zonas de conflicto. Infancias que deberían transcurrir entre aulas y plazas, transcurren entre escombros, sirenas y miedo.

Desde Fundación ACNUR Argentina trabajamos para visibilizar esta realidad inadmisible.

‘La Guerra no es un Juego’ es un llamado urgente a devolverles lo que nunca deberían haber perdido: el derecho a vivir y jugar en paz”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

Distintas figuras públicas ya se sumaron a esta acción compartiendo poderosos mensajes en sus redes sociales, tal es el caso de Osvaldo Laport – embajador de Buena Voluntad de ACNUR -, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Flor Otero, Sergio Lapegüe, Noelia Marzol, Diego Ramos, Flavia Palmiero, Barbie Velez, Pía Shaw, Viviana Saccone, Nico Peralta, Sebastián Almada, entre otras.

“En el mundo, millones de niños y niñas son reclutados para luchar como soldados y entrenados para matar cuando ni siquiera saben leer. Cargan armas en lugar de mochilas escolares. Para muchas niñas, la violencia sexual es una amenaza y la infancia, un recuerdo lejano. Más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas. La guerra no puede ser el escenario donde crezcan. Por eso, desde Argentina, levantamos la voz con firmeza: ¡La guerra no es un juego! Los niños y niñas deben poder vivir y jugar en paz”, expresó Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.