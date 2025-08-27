Universidades permiten mascotas en dormitorios para reducir estrés y ansiedad de estudiantes

Cruzarse con perros, gatos y otros animales fue parte de la vida en el campus para los estudiantes de Eckerd College, una escuela de artes liberales de Florida que permitió que las mascotas vivieran en los dormitorios.

Sophie Nocera, una estudiante de último año en Eckerd, comentó que probablemente conoció mejor los nombres de las mascotas que los de sus compañeros de clase.

“Ocurrió lo mismo con muchos de los estudiantes”, expresó Nocera, quien vivió en el campus de St. Petersburg con Zuko, su Border collie. “Cuando paseé a mi perro, escuché, ‘¡Oh, Dios mío, hola, Zuko!’ Es como si yo ni siquiera estuviera allí”.

Algunas universidades y colegios de todo el país dieron la bienvenida a las mascotas en las residencias del campus, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) hasta el Stephens College de Missouri.

Para los estudiantes, la compañía ayudó a reducir el estrés, la ansiedad y la nostalgia. Las universidades también vieron beneficios en el compromiso estudiantil y en ayudarles a establecer vínculos entre ellos.

La ley federal exigió que las universidades públicas y privadas permitiesen animales de servicio y de apoyo emocional en las viviendas estudiantiles. Sin embargo, cada vez más escuelas permitieron la presencia de mascotas, con varias restricciones.

No todos los animales son bienvenidos en los campus

El MIT solo permitió gatos, en cantidades limitadas y en espacios preaprobados. En Eckerd, los estudiantes pudieron llevar a sus mascotas familiares para vivir con ellos en el campus después de su primer semestre. La universidad exigió que las mascotas hubieran sido parte de la vida hogareña de los estudiantes al menos seis meses antes de llegar al campus y no debieron ser venenosas ni agresivas.

En la Universidad del Norte de Colorado, a los estudiantes que vivieron en tres de las más de una docena de residencias en el campus se les permitió tener perros y gatos. Los animales debieron tener al menos seis meses de edad y pesar hasta 18 kilogramos (40 libras). Los estudiantes estuvieron limitados a tener una mascota. Este otoño, la escuela tendrá la mayor cantidad de mascotas registradas en el campus desde que comenzó a permitirlas hace más de una década, dijo Jediah Cummins, director ejecutivo de alojamiento.

“Uno de los marcadores de la adultez es, ‘¿Puedo cuidarme no solo a mí mismo, sino también cuidar de otro ser vivo?’ Esa fue una parte importante de esto”, comentó Cummins.

Molly Cheer, estudiante de último año de enfermería, explicó que eligió la Universidad del Norte de Colorado en parte por su política amigable con las mascotas. Cuando estuvo estresada por la escuela, mencionó que le ayudó llegar a casa con Louie, el gato que adoptó en su primer año.

“Cada vez que me sentí estresada o abrumada, lo tomé y lo abracé, y él simplemente lo soportó todo el tiempo que lo necesité”, manifestó.

Eckerd tuvo dormitorios que admitieron mascotas desde 1973. Jack Layden, decano asistente de vida residencial y compromiso estudiantil, dijo que la universidad albergó cientos de animales, incluidos conejos, hurones, chinchillas, aves, cobayas, dragones barbudos, geckos, tortugas, serpientes, ranas, peces e incluso una tarántula.

Las mascotas cambiaron la experiencia universitaria para sus dueños

Nocera mencionó que Zuko la ayudó a conocer a otras personas en el campus, así como en el ámbito emocional, cuando tuvo dificultades para cambiar su especialidad.

“Recuerdo haber vuelto a mi dormitorio y simplemente derretirme en el suelo, y Zuko estuvo justo allí. Y recuerdo haber pensado, pase lo que pase mañana, voy a despertar, y lo voy a llevar al parque para perros. Y vamos a jugar a buscar la pelota sin importar cuál sea mi especialidad”, relató Nocera, directora de personal de Pet Life, un departamento en el campus dirigido por estudiantes y encargado de administrar la política de mascotas.

En el Washington & Jefferson College de Pensilvania, Eva Chatterjee-Sutton vio la diferencia que puede representar una mascota cuando una estudiante de primer año tuvo dificultades para establecer relaciones antes de que su madre sugiriese un cachorro. Tras la llegada del perro, la estudiante participó más en la vida del campus, mencionó Chatterjee-Sutton, vicepresidenta de vida estudiantil.

“Creo que cambió absolutamente su trayectoria universitaria y su conexión con otros en el campus”, expresó.

Las residencias establecen límites y se vuelven creativas para apoyar a los dueños de mascotas

Los dormitorios que admitieron mascotas requirieron que las universidades consideraran cosas como la seguridad, quejas por ruido, cómo evitar agitar a los animales durante las pruebas de alarma de incendios, así como costos adicionales de limpieza, explicó Layden. Algunas escuelas cobraron una tarifa por mascota, que varió según la escuela, el tipo de mascota y a menudo se incluyó en los gastos de vivienda. Por ejemplo, en Stephens College, la tarifa anual para un perro o gato fue de 220 dólares; para una mascota que vivió en jaula o acuario fue de 50 dólares, y fue gratuita para los peces. Otras escuelas requirieron que los estudiantes tuvieran un seguro de responsabilidad civil y acuerdos con los compañeros de cuarto. Se exigió que las mascotas estuvieran sujetas cuando estuvieran en público, y la mayoría de las universidades establecieron que los estudiantes garantizaran que sus mascotas estuvieran sanas y vacunadas.

Eckerd y otras universidades reconocieron el papel de las mascotas en la vida de sus estudiantes en las ceremonias de graduación, permitiéndoles en algunos casos que cruzaran juntos el escenario de graduación.

“Tener mascotas, obviamente, no fue para todos, y eso estuvo totalmente bien”, comentó Nocera. “Pero para las personas para quienes fue una buena opción, valió mucho la pena. Este próximo año, me graduaré, y Zuko estará en su pequeña ceremonia de graduación de mascotas, caminando por el escenario conmigo”.