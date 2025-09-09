En vivo

Mundo

Una bomba planeadora rusa mató a más de 20 personas en el este de Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski exigió una respuesta internacional y sanciones a Rusia.

09/09/2025 | 06:59Redacción Cadena 3

FOTO: Una bomba planeadora rusa mata a más de 20 personas en un pueblo del este de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Una bomba planeadora rusa impactó en un pueblo del este de Ucrania cuando se distribuían pensiones el martes y mató a más de 20 civiles, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La bomba golpeó el pueblo de Yarova en la región de Donetsk, señaló Zelenski en una publicación en Telegram.

“Francamente brutal”, comentó sobre el ataque, instando a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a través de sanciones adicionales.

“El mundo no debe permanecer en silencio”, escribió Zelenski. “El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos debe tener una reacción. Europa debe tener una reacción. El G20 debe tener una reacción. Hace falta una acción contundente para que Rusia deje de traer muerte”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una bomba planeadora rusa impactó en un pueblo de Ucrania.

¿Quién fue el responsable? El ataque fue atribuido a fuerzas rusas.

¿Cuándo tuvo lugar? Ocurrió el martes durante la entrega de pensiones.

¿Dónde sucedió? En el pueblo de Yarova, región de Donetsk.

¿Por qué es importante? Se registraron más de 20 muertes civiles y se reclamaron sanciones contra Rusia.

[Fuente: AP]

