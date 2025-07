Un pequeño pueblo serbio se convierte en el escenario de la nueva serie de Robin Hood

SIMANOVCI, Serbia (AP) — Pueblos y castillos de la Inglaterra del siglo XII cobraron vida en un pequeño pueblo de Serbia para el rodaje de una nueva serie sobre Robin Hood que acaba de concluir.

La serie de diez episodios sobre el querido forajido medieval de Inglaterra, quien, según la leyenda, robaba a los ricos para dar a los pobres, proviene de Lionsgate Television y se espera que se estrene en MGM+ en Estados Unidos y partes de Europa a finales de este año.

The Associated Press visitó recientemente el set en Simanovci, el pueblo que alberga un estudio de cine y que no está lejos de la capital, Belgrado. La investigación exhaustiva para la serie era palpable en la escenografía y los trajes, llevando al elenco —y al estudio— de regreso en el tiempo a los interiores de piedra de un castillo iluminado por velas, completo con ventanas góticas con vitrales.

La “aventura romántica y épica” ofrece una mirada históricamente fundamentada sobre cómo Robin Hood creció para convertirse en un héroe forajido tras la conquista normanda de Inglaterra, dicen los productores.

“En realidad mostramos el comienzo de Robin Hood”, afirmó en una entrevista Jonathan English, productor, director y escritor, quien fue una de las principales fuerzas impulsoras detrás del proyecto. “Comenzamos la historia con él de niño”.

Autodescrito como un “gran fan de todo lo medieval”, English se maravilló con el persistente atractivo global de Robin Hood.

“Puedes preguntar a un pensionista en las calles de Belgrado y él sabe quién es Robin Hood. Puedes preguntar a un adolescente en las calles de Beijing, y ellos saben quién es Robin Hood”, comentó.

Al consultarle si la historia sigue siendo relevante, tras innumerables adaptaciones cinematográficas y televisivas, English insistió en que “es increíblemente relevante, probablemente más hoy que... hace 50 años o 100 años, incluso”.

“Es una historia sobre la clase y la tiranía absoluta de la clase, personas que creen que pueden tenerlo todo y controlarlo todo y poseerlo todo y que todos los demás simplemente, ya sabes, se pierdan”, expresó. “Siempre ha habido personas ricas, pero ahora tienes personas ultraricas. Y la brecha entre los ultraricos y el resto del mundo es extraordinaria ahora”.

La trama del programa se centra fuertemente en el romance entre Robin y Marian. Él es el hijo de un guardabosques sajón y Marian es la hija de un señor normando, pero superan la división para luchar juntos por la libertad y contra la injusticia.

El actor australiano Jack Patten interpreta a Robin, acompañado por Lauren McQueen como Marian. Los dos aparecen junto a Sean Bean como el notorio Sheriff de Nottingham, y Connie Nielsen, quien interpreta a Leonor de Aquitania, la reina de Inglaterra y esposa de Enrique II.

Patten admitió que estaba nervioso antes de su “tercer trabajo desde que salió de la escuela de teatro”. Su Robin es “cualquier joven de 24 años... tratando de encontrar su lugar en el mundo” y que “recibe algunas cartas bastante complicadas”.

McQueen dijo que el personaje de Marian será “bastante empoderador” para las jóvenes que vean la serie.

Filmada en múltiples locaciones en Serbia y con cientos de empleados y equipo, la serie es “enorme” incluso para los estándares de Hollywood, comentó el showrunner y escritor John Glenn. Describió el nuevo programa como “mucho más en tono a Peaky Blinders” que las versiones anteriores, refiriéndose a la exitosa serie de televisión del Reino Unido sobre gánsteres en el Birmingham de la década de 1920.

Tanto Glenn como English señalaron que eligieron Serbia por sus instalaciones y equipos de alto estándar, pero también por el paisaje natural que podría imitar un paisaje medieval inglés.

“Es difícil encontrar bosques antiguos ahora en Inglaterra”, señaló English. “No hay muchas partes sin urbanizar”.