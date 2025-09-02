Un hombre en Houston asesinó a un niño de 11 años que jugaba a tocar timbres
La policía acusó a un hombre de 42 años de Houston por el asesinato de Julian Guzman, un niño de 11 años que jugaba a tocar timbres. El incidente ocurrió el sábado por la noche y resultó en la muerte del menor.
HOUSTON (AP) — La policía acusó a un hombre de Houston de asesinato por el tiroteo fatal de un niño de 11 años que jugaba a tocar timbres en las casas, informó la policía el martes.
El hombre de 42 años fue detenido y encarcelado en la cárcel del condado Harris el martes por la mañana.
Se desconoce si el sospechoso tiene un abogado que comente sobre su situación judicial.
El niño, identificado por la policía el martes como Julian Guzman, estaba jugando a tocar timbres el sábado por la noche, según la policía de Houston. La broma consiste en huir antes de que alguien de la casa abra la puerta.
El niño murió de sus heridas el domingo, dijo la policía.
Bromas similares han resultado mortales en el pasado. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado de homicidio premeditado por matar a tres adolescentes al embestirlos intencionalmente con su automóvil después de que tocaron su timbre como una broma.
En mayo, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato no premeditado por disparar contra un joven de 18 años que tocó su timbre mientras filmaba un video de TikTok, informó el New York Times.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un hombre de Houston asesinó a tiros a un niño que jugaba a tocar timbres.
¿Quién fue la víctima? La víctima fue Julian Guzman, de 11 años.
¿Cuándo ocurrió el tiroteo? El tiroteo ocurrió el sábado por la noche; el niño falleció el domingo.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió en Houston, Texas.
¿Cómo sucedió el hecho? El niño estaba jugando a tocar timbres, una broma que consiste en huir antes de que le abran la puerta.
