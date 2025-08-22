Un fuerte terremoto de 7,5 en el Paso Drake de Chile genera alerta de tsunami

SANTIAGO (AP) — Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el jueves las aguas del Paso Drake entre Argentina y Chile, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento, aunque se activó una alerta preventiva por un posible tsunami de menor intensidad en las costas de la Antártida chilena.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el temblor ocurrió a las 22.16 de la noche hora local, a 10 kilómetros (6 millas) de profundidad.

Las localidades pobladas más cercanas son Tolhuin y Ushuaia, ambas en Argentina y situadas a más de 700 kilómetros (434 millas) del epicentro.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile calificó el sismo de “mediana intensidad”, e informó de que se produjo a 259 kilómetros (160 millas) al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva —la mayor base de Chile en la Antártida—, por lo que “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

Asimismo, indicó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció un “estado de precaución” ante la posible llegada de un tsunami a las costas de la Antártida chilena. Dicha advertencia establece el abandono de las “zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional”.

Según el reporte de SHOA, las eventuales olas deberían alcanzar las bases que se encuentran en la región en la próxima hora. Asimismo, el organismo calificó que éstas deberían tener un carácter de “tsunami menor”.

Situado en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, una de las regiones con la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, Chile registra miles de terremotos cada año, la mayoría de ellos de intensidad baja o moderada.

No obstante, el país es conocido por haber registrado algunos de los temblores más potentes de la historia, entre ellos el letal terremoto de 8,8 grados de magnitud y posterior tsunami que dejó 525 fallecidos en febrero de 2010, considerada una de las peores tragedias de la historia reciente de Chile.