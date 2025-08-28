En vivo

Mundo

Un avión de guerra polaco se estrelló en pleno entrenamiento y el piloto murió

El hecho tuvo lugar en el aeropuerto de Sadków, cuando el caza realizaba una maniobra acrobática. Video

28/08/2025 | 21:17Redacción Cadena 3

FOTO: Un avión de guerra polaco se estrelló en pleno entrenamiento y el piloto murió.

Un grave accidente aéreo conmocionó este jueves a Polonia, luego de que un piloto de un avión de combate F-16 falleciera al estrellarse su aeronave en Radom, a unos 100 kilómetros al sur de Varsovia. El siniestro ocurrió durante los entrenamientos previos al AirSHOW Radom 2025, la principal exhibición militar y aeronáutica del país.

El hecho tuvo lugar en el aeropuerto de Sadków, cuando el caza realizaba una maniobra acrobática. Según imágenes difundidas por medios locales, el F-16 perdió estabilidad, impactó contra la pista y se incendió de inmediato. La Fuerza Aérea polaca confirmó que no hubo víctimas en tierra.

El portavoz del gobierno, Adam Szlapka, expresó a través de la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras que el ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, calificó lo ocurrido como “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Polonia cuenta actualmente con 48 aviones F-16 en configuración Block 52, y apenas una semana atrás había firmado un contrato para modernizar la flota a la versión Block 70, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad operativa de estas aeronaves.

La tragedia ocurre a días del inicio del AirSHOW Radom 2025, que se celebrará el 30 y 31 de agosto y que espera reunir a más de 150.000 asistentes. El evento contará con la participación de equipos internacionales como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, aeronaves de Estados Unidos, Alemania, Italia, Suecia, Grecia y la presentación española de un Eurofighter C.16 del Ala 14.

Además, este año está prevista la despedida oficial de los Su-22 polacos, con una ceremonia y su último vuelo operativo bajo bandera nacional.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del piloto fallecido ni sobre las circunstancias técnicas que provocaron la tragedia.

