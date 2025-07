Un avión comercial se estrelló en Rusia: murieron los 48 tripulantes

Un avión de pasajeros perdió contacto en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia, y sus restos aparecieron después, sin que se hallaran sobrevivientes, según concluyeron los servicios de emergencia.

El avión An-24, operado por Angara Airlines, volaba de Jabárovsk a Tynda con escala en Blagovéshchensk. En total, 42 pasajeros —entre ellos cinco menores— cuatro tripulantes y dos representantes de la aerolínea se encontraban a bordo. Todos ellos fallecieron, comunicó el Comité de Investigaciones de Rusia.

Según los servicios de emergencia, los restos fueron encontrados en la ladera de una montaña, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Tynda.

Lugar del accidente del avión An-24 en la zona de Tynda desde un helicóptero.

"No hubo reportes de la tripulación sobre problemas o fallas técnicas, y no se transmitieron señales de socorro", informaron los servicios de emergencia locales, citados por la agencia de noticias TASS. Se esperaba que la aeronave contactara con los controladores de tráfico aéreo en un puesto de control cerca del aeropuerto de Tynda, pero no se registró en ese punto.

Personal de búsqueda y rescate fue enviado al lugar del siniestro, según informaron el jueves los servicios de emergencia locales, dice el reporte de la agencia de noticias Xinhua.

El avión desaparecido, un Antonov An-24, es operado por Angara Airlines: había 43 pasajeros a bordo, junto con cinco tripulantes, según el gobernador de la región de Amur, Vasily Orlov.

El presidente de China, Xi Jinping, envió este mismo jueves un mensaje de condolencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por las numerosas víctimas causadas por el siniestro de un avión de pasajeros.

Un ciudadano chino se encontraba a bordo del avión de pasajeros que se estrelló cerca de la ciudad rusa de Tynda, confirmó el Consulado General de China en Jabárovsk. Por el momento no se dispone de información sobre la identidad del pasajero.

El cónsul general de China en Jabárovsk, Jiang Xiaoyang, indicó que la oficina a su cargo estableció un grupo de trabajo para viajar el viernes al lugar del accidente.