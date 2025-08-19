En vivo

Mundo

Ucrania confirmó el ataque a una estación clave de bombeo de petróleo en Rusia

Se paralizó completamente el bombeo de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

19/08/2025 | 06:38Redacción Cadena 3

FOTO: Ucrania confirmó el ataque a una estación clave de bombeo de petróleo en Rusia

Ucrania confirmó este lunes que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque nocturno contra la estación de bombeo de petróleo Nikolskoe, en la región rusa de Tambov.

El ataque provocó la paralización completa del bombeo de petróleo a través del oleoducto Druzhba, según un comunicado publicado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania que describe la instalación de Nikolskoe como parte de la infraestructura económica de Rusia que está involucrada en el suministro del Ejército ruso.

La acción se produjo después del ataque de Ucrania la semana pasada contra la estación de bombeo de petróleo Unecha, ubicada en la región rusa de Briansk y también parte de la red Druzhba, un gran sistema internacional de oleoductos que transporta petróleo ruso a Europa Central y Oriental.

Aunque la Unión Europea (UE) impuso ciertas restricciones a las importaciones de petróleo ruso debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el oleoducto Druzhba estaba exento de las sanciones.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Ucrania confirmó un ataque a la estación de bombeo Nikolskoe en Rusia.

¿Quién realizó el ataque?
Fuerzas armadas de Ucrania.

¿Cuándo sucedió?
El ataque tuvo lugar el lunes.

¿Dónde se localiza la estación atacada?
En la región rusa de Tambov.

¿Cuál fue el resultado del ataque?
Se paralizó el bombeo de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

