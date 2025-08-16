Trump redefine estrategia y busca un acuerdo de paz para Ucrania tras cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió su estrategia diplomática y ahora busca negociar directamente un "acuerdo de paz" para poner fin a la guerra en Ucrania. El giro se produjo tras el fracaso en asegurar un alto al fuego inmediato durante la cumbre de tres horas que mantuvo el viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Según supo Noticias Argentinas, durante una llamada con líderes europeos tras la cumbre, Trump planteó una propuesta de otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la OTAN, que implica la defensa mutua en caso de ataque, en un intento por destrabar las negociaciones.

Cumbre tripartita y la desconfianza europea

Tras la reunión en Alaska y una posterior llamada con el presidente ucraniano Volodimir Zelenskyy y líderes europeos, se acordó avanzar en un nuevo formato de diálogo. Sin embargo, los aliados de Washington mantuvieron la cautela y la presión sobre Moscú.

Próximos pasos: Trump recibirá al presidente Volodimir Zelenskyy en Washington con el objetivo de organizar una futura cumbre tripartita que también incluya a Putin.

Postura europea: Los líderes de Francia , Alemania y Reino Unido se mostraron "dispuestos a trabajar" en la cumbre, pero advirtieron que reforzarán las sanciones contra Rusia hasta que se logre una "paz justa y duradera".

Visión de los analistas: Expertos como Daniel Fried , exembajador de EE.UU. en Polonia , consideraron que Trump "volvió a dar marcha atrás" ante las evasivas de Putin, luego de haber amenazado con "graves consecuencias" si no se lograba un cese al fuego.

La guerra continúa: A pesar de la diplomacia, Rusia anunció el sábado la toma de dos localidades en el este de Ucrania, mientras que Kiev afirmó haber repelido un reciente avance ruso.

Aunque Trump calificó la cumbre de "muy productiva" y Putin la tildó de "constructiva", el propio mandatario estadounidense reconoció la falta de avances concretos al afirmar que "no hay acuerdo hasta que lo haya". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió sobre la "propensión" de Rusia a incumplir sus propios compromisos.