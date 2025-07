Trump firmó regulaciones para stablecoins, un paso clave para las criptomonedas

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el viernes una nueva normativa para un tipo de criptomoneda, un hito importante para una industria que ha invertido mucho para fortalecer su legitimidad y poder político.

La Ley GENIUS establece las primeras medidas de protección y salvaguardias para las stablecoins, vinculadas a activos como el dólar estadounidense para reducir la volatilidad de precios en comparación con otras formas de criptomonedas. Fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado con amplios márgenes bipartidistas.

La nueva ley está destinada a reforzar la confianza del consumidor en la industria de las criptomonedas, que se ha convertido rápidamente en un poderoso actor en Washington gracias a las enormes donaciones de campaña y el gasto en cabildeo. Trump había prometido repetidamente hacer de Estados Unidos la “capital mundial de las criptomonedas”.

“Durante años se burlaron de ustedes, los desestimaron y los descartaron”, dijo el mandatario a los ejecutivos de la industria en una ceremonia de firma de ley en la Casa Blanca a la que asistieron unas 200 personas, entre ellas, varios legisladores republicanos de alto nivel. “Esta firma es una gran validación de su arduo trabajo y su espíritu pionero”.

Desde hace tiempo, la industria de las criptomonedas se ha quejado de haber sido atacada injustamente por la administración del expresidente Joe Biden, y gastó mucho para ayudar a Trump a ganar las elecciones del año pasado.

En su discurso del viernes, el presidente elogió generosamente a los líderes de la industria, diciendo que “nadie ha ganado tanto respeto en tan poco tiempo”.

El mandatario dijo que ayudar a la industria de las criptomonedas es “bueno para el dólar y es bueno para el país”. “Por eso los apoyé desde una etapa temprana”, dijo el mandatario, quien se había mostrado escéptico hacia las criptomonedas antes de adoptarlas. Su gobierno ha dado varios pasos iniciales para impulsar la industria, como el retiro de diversas acciones de cumplimiento contra grandes empresas de criptomonedas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores.

Trump luego admitió sinceramente el cálculo político de su apoyo a la industria: “Y también lo hice por los votos”, dijo, provocando risas en la audiencia.

El presidente también bromeó diciendo que los legisladores habían nombrado la Ley GENIUS (“genio”) en su honor. El acrónimo significa “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins.” (“Guiar y Establecer la Innovación Nacional para las Stablecoins de Estados Unidos”).

El uso de stablecoins ha crecido notablemente en los últimos años. Circle, el emisor de una de las criptomonedas más populares con sede en Estados Unidos, debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York a principios de este año y su valor se disparó rápidamente en medio de un gran interés de entusiastas e inversores. Los emisores de stablecoins obtienen ganancias al recaudar los intereses sobre los activos que mantienen en reserva para respaldar sus stablecoins.

Una disposición de la Ley GENIUS prohíbe que los miembros del Congreso y sus familias obtengan beneficios de las stablecoins. Pero esa restricción no se extiende al presidente y su familia, aun cuando Trump construye un imperio de criptomonedas desde la Casa Blanca. Su familia tiene una importante participación en World Liberty Financial, un proyecto cripto que lanzó su propia stablecoin a principios de este año y recibió un impulso temprano de un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos.

La Cámara de Representantes también aprobó el jueves otros dos proyectos de ley destinados a ayudar a esa industria. Uno de ellos crea una nueva estructura de mercado para las criptomonedas, y el otro prohíbe que la Reserva Federal emita una nueva moneda digital. Ambas medidas ahora pasarán al Senado.

