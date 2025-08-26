Trump espera reunirse con Kim Jong Un este año para fortalecer relaciones

FOTO: Donald Trump y Kim Jong Un ya se entrevistaron anteriormente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera reunirse con Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), a finales de este año.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de visita en el país, Trump afirmó que mantiene una “muy buena relación” con Kim y que espera volver a verlo.

“Me llevo muy bien con él. Creo que tiene un país con un gran potencial, un potencial tremendo”, afirmó Trump, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Durante su primer mandato presidencial, Trump y Kim se reunieron por primera vez en Singapur en junio de 2018, lo que marcó la primera cumbre entre Estados Unidos y la RPDC.

Se volvieron a reunir en Hanói, Vietnam, en febrero de 2019, y posteriormente ese mismo junio en la aldea fronteriza intercoreana de Panmunjom.