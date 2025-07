Trump critica a Putin y lo responsabiliza por muertes en Ucrania

FOTO: Trump dice que no está “contento” con Putin y lo culpa por “matar a mucha gente” en Ucrania

WASHINGTON (AP) — El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el martes su desagrado hacia el presidente ruso, Vladímir Putin, al señalar que la guerra en Ucrania ha provocado numerosas muertes en ambos lados. "No estoy contento con él, puedo decirles eso ahora mismo. Esto está matando a mucha gente", comentó Trump durante una reunión con su gabinete.

Además, Trump admitió que había subestimado la dificultad de convencer a Putin de detener las hostilidades y concluir de manera rápida el conflicto en Ucrania. Este tipo de declaración es inusual dado que, en el pasado, Trump respaldó a Putin con vehemencia, aunque sus elogios han disminuido notablemente en los meses recientes.

Las declaraciones del exmandatario se dieron a conocer un día después de que anunció su decisión de enviar más armamento a Ucrania, lo que marcó un cambio drástico respecto a su declaración anterior sobre pausar las entregas de armamento a Kiev, debido a preocupaciones sobre el posible agotamiento de los arsenales militares estadounidenses. "Queríamos aportar armas defensivas. Putin no está tratando bien a los seres humanos", declaró Trump, al justificar la decisión de enviar más armamento a Ucrania.

En un contexto donde se hicieron insinuaciones sobre la posible intervención del Pentágono en la pausa de las entregas de armas sin la aprobación completa de la Casa Blanca, Trump se mostró evasivo al explicar quién tomó la decisión de detener las entregas. "No lo sé", respondió sarcásticamente a un periodista que le presionó sobre la aprobación original. "¿Por qué no me lo dices tú?".

La apertura de Trump para criticar abiertamente a Putin y reanudar el suministro de armas a Ucrania subraya cómo ha evolucionado su postura respecto a la política rusa y ucraniana desde su anterior administración y lo complejo que se ha vuelto el manejo del conflicto. Durante su campaña electoral anterior, Trump insinuó que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania con rapidez. Sin embargo, desde entonces, los ataques rusos al territorio ucraniano han continuado sin tregua.

Recientemente, Trump expresó su descontento con más claridad tras una conversación telefónica con Putin, indicando no creía que el presidente ruso estuviera buscando la paz. Al hablar en una cena con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump reiteró: "No estoy contento con el presidente Putin en absoluto". Durante la reunión del gabinete, se le preguntó a Trump sobre el impacto de su creciente descontento con Putin en la política exterior de Estados Unidos, pero no ofreció detalles específicos.

Trump señaló: "Los ucranianos fueron valientes. Les dimos el mejor equipo jamás hecho", argumentando que sin el apoyo militar estadounidense, la invasión rusa podría haber resultado en una guerra breve. "Habría sido una guerra de tres o cuatro días", sintetizó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.