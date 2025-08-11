Trump confirmó su cumbre con Putin en Rusia, a pesar de confusiones

FOTO: La cumbre podría desarrollarse en el Alyeska Resort en la ciudad turística de Girdwood.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la cumbre del 15 de agosto con su par Vladímir Putin y aseveró que se celebrará en Rusia, "probablemente víctima de una equivocación", según destacó este lunes la prensa de Moscú, ya que la cita es en Alaska.

"¿Saben? Voy a ver a Putin. Voy a Rusia el viernes", manifestó Trump durante una rueda de prensa, reflejó el sitio Actualidad RT.

El encuentro, anunciado la semana pasada, será el primero entre los dos líderes desde 2019 y en esta ocasión se prevé que Putin y Trump aborden la crisis ucraniana, entre otros temas.

Alaska, el estado más grande y más septentrional de los Estados Unidos, hasta el siglo XIX perteneció al Imperio ruso pero el 30 de marzo de 1867 fue vendido, en un paso que se consideraba una forma de evitar su posible pérdida en caso de guerra sin recibir nada a cambio.

Como consecuencia, una superficie total de 1,5 millones kilómetros cuadrados fue transferida por un importe de 7,2 millones de dólares en oro, recordó el artículo del medio ruso.

A propósito de la cumbre, podría desarrollarse en el Alyeska Resort en la ciudad turística de Girdwood, según consignó el citado medio basado en una información del sitio Alaska Landmine.