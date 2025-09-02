En vivo

Mundo

Trump anunció que EE.UU. hundió un barco con drogas procedente de Venezuela

El presidente aseguró que el operativo llevado a cabo por las fuerzas de ese país en el Caribe logró con éxito neutralizar una embarcación.  

02/09/2025 | 16:59Redacción Cadena 3

FOTO: Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este martes que fuerzas militares del país norteamericano hundieron una embarcación procedente de Venezuela.

El operativo fue llevado a cabo por fuerzas de Estados Unidos en el territorio sur del Caribe y, según el presidente, neutralizó un cargamento de “muchas drogas” con destino al país norteamericano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, aseguró Trump desde la Casa Blanca.

A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio detalló en X que la operación estuvo dirigida contra un barco operado por una “organización narcoterrorista designada”. “Hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela”, confirmó Rubio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego en declaraciones, Trump insistió en apuntar a Venezuela como un punto clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y remarcó la gravedad de la situación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Fuerzas militares de Estados Unidos hundieron una embarcación procedente de Venezuela que transportaba drogas.

¿Quién lo anunció? El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió el martes, según declaraciones de Trump.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En el territorio sur del Caribe.

¿Por qué se realizó la operación? Para neutralizar un cargamento de drogas con destino a Estados Unidos.

