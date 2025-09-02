Trump anunció que EE.UU. hundió un barco con drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este martes que fuerzas militares del país norteamericano hundieron una embarcación procedente de Venezuela.

El operativo fue llevado a cabo por fuerzas de Estados Unidos en el territorio sur del Caribe y, según el presidente, neutralizó un cargamento de “muchas drogas” con destino al país norteamericano.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba droga (...) y hay más de donde vino eso (...) Estos salieron de Venezuela", aseguró Donald Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.



“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, aseguró Trump desde la Casa Blanca.

A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio detalló en X que la operación estuvo dirigida contra un barco operado por una “organización narcoterrorista designada”. “Hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela”, confirmó Rubio.

Luego en declaraciones, Trump insistió en apuntar a Venezuela como un punto clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y remarcó la gravedad de la situación.