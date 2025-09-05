Trump anuncia que el G20 del año próximo será en su club de golf en Florida

FOTO: Trump dice que cumbre del G20 del próximo año será en su club de golf en Florida

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la cumbre del Grupo de los 20 del próximo año se realizará en su club de golf en Florida.

Durante su primer mandato, Trump intentó organizar una cumbre global separada en el club, ubicado en Doral, pero se retractó tras recibir críticas de su propio partido.

“Bueno, creo que todos lo quieren allí”, aseveró Trump cuando se le preguntó si la cumbre global se llevaría a cabo en su club de golf y spa. Anteriormente había anunciado que sería en la ciudad de Miami.

Trump comentó que los organizadores habían solicitado que la cumbre se realizara en su club personal.