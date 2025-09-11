FOTO: Tribunal de Sudáfrica declara inconstitucional prohibir que un esposo tome el apellido de su esposa

JOHANNESBURGO (AP) — El máximo tribunal de Sudáfrica dictaminó el jueves que una ley de la era del apartheid que prohibía a los maridos tomar el apellido de su esposa o unir los apellidos de ambos cónyuges era inconstitucional.

El fallo del Tribunal Constitucional, que indicó que la ley existente debe ser enmendada, allana el camino para que los maridos adopten el apellido de su esposa si así lo desean.

La decisión fue recibida con reacciones mixtas y, en ocasiones, comentarios acalorados en las redes sociales, con algunos considerándola un paso progresista para la principal democracia de África, mientras que otros la criticaron por ir en contra de la cultura y tradición del país.

El máximo tribunal otorgó a los legisladores sudafricanos y al presidente Cyril Ramaphosa dos años para enmendar la legislación. La ley actual, conocida como la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones de 1992, solo permite a una mujer cambiar su apellido cuando su estado civil cambia.

La decisión fue el resultado de un caso de 2024 presentado por dos parejas que demandaron al Departamento de Asuntos Internos por discriminación de género. Andreas Nicolaas Bornman y Jess Donnelly-Bornman querían que ambos tuvieran sus apellidos unidos, mientras que Henry van der Merwe quería tomar el apellido de su esposa Jana Jordaan.

Un tribunal inferior dictaminó en septiembre pasado que la ley actual era inconstitucional y equivalía a discriminación de género. El Tribunal Constitucional confirmó esa decisión el jueves, con la jueza Leona Theron afirmando que la ley existente era injusta y discriminaba “en base a género”.

Algunos usuarios de redes sociales dijeron que el fallo podría ayudar a preservar apellidos familiares raros. Otros se mostraron menos impresionados, afirmando que borraría las costumbres tradicionales. Un usuario expresó en X que el fallo tiene la intención de “destruir las normas y valores” de los africanos indígenas negros.

Sudáfrica fue el primer país del continente en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2006, permitiendo a ambos cónyuges elegir su apellido después del matrimonio.

El gobierno también reconoce los matrimonios polígamos, en los cuales los hombres pueden tomar múltiples esposas de acuerdo con las costumbres de su grupo étnico.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.