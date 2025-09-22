Tres mujeres transgénero asesinadas en Karachi: un ataque que conmociona Pakistán

KARACHI, Pakistán (AP) — Hombres armados mataron a tiros a tres mujeres transgénero en las afueras de Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, antes de huir del lugar, informó la policía el lunes, en un suceso que subrayó los peligros que enfrenta la comunidad en todo el país.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el domingo al costado de una carretera. Las tres fueron baleadas a quemarropa, según el alto funcionario de la policía Javed Abro. Más tarde fueron enterradas en un cementerio local.

El motivo no estaba claro de inmediato y se estaba llevando a cabo una búsqueda para localizar y arrestar a los asesinos, manifestó Abro.

El ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Ali Shah, condenó los asesinatos y ordenó una investigación.

“Las personas transgénero son una sección oprimida de la sociedad”, afirmó, prometiendo que los responsables del ataque serían arrestados.

Miembros de la comunidad transgénero realizaron una protesta el domingo frente al Hospital Jinnah, administrado por el estado en Karachi, al que se llevaron los cuerpos para la autopsia. Advirtieron sobre manifestaciones a nivel nacional si los asesinos no eran llevados ante la justicia.

Bindiya Rana, activista por los derechos de las personas transgénero, dijo a The Associated Press el lunes que la violencia contra la comunidad “no es nueva y está profundamente arraigada en nuestra sociedad”.

“Si la policía no logra identificar a los asesinos, anunciaremos una protesta en todo el país”, expresó.

La Alianza de Interacción de Género, un grupo local de derechos, identificó a las víctimas como residentes de Karachi que ganaban su sustento mendigando. El grupo también señaló un ataque separado con cuchillo dos días antes que hirió gravemente a otra mujer transgénero en la playa Sea View de Karachi.

“Estas tragedias consecutivas muestran que la comunidad está siendo sistemáticamente atacada. Esto no se trata solo de asesinatos individuales, es un intento de aterrorizar y silenciar a toda una comunidad”, dijo la alianza, que reclamó arrestos inmediatos, una unidad de protección dedicada para personas transgénero y una mayor solidaridad de la sociedad civil.

Las personas transgénero en Pakistán, una nación de mayoría musulmana, a menudo fueron objeto de abuso. También están entre las víctimas de los llamados asesinatos por honor llevados a cabo por familiares para castigar lo que se percibe como transgresiones sexuales.

La Corte Suprema de Pakistán ha reconocido a las personas transgénero como un tercer género, lo que en teoría les otorga protección legal, pero la discriminación sigue siendo rampante. El Parlamento paquistaní aprobó en 2018 una ley para asegurar los derechos fundamentales de las personas transgénero, incluido el reconocimiento legal de género. Sin embargo, los activistas dicen que el estigma social y la violencia persisten.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Karachi? Hombres armados asesinaron a tres mujeres transgénero en un ataque armado.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fueron identificadas como mujeres transgénero residentes de Karachi.

¿Cuándo ocurrió el ataque? El ataque se reportó el domingo, y los cuerpos fueron encontrados al costado de una carretera.

¿Dónde se llevó a cabo el tiroteo? El tiroteo tuvo lugar en las afueras de Karachi, Pakistán.

¿Cómo respondió el gobierno? El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, condenó el ataque y ordenó una investigación.