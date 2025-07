Tragedia en Vietnam: al menos 28 muertos tras el naufragio de un barco turístico

Una tragedia ha conmocionado a Vietnam tras el naufragio de un barco turístico en la icónica bahía de Ha Long, un destino declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Al menos 28 personas perdieron la vida y varias permanecen desaparecidas después de que la embarcación, que transportaba 48 pasajeros y cinco tripulantes, zozobrara debido a fuertes lluvias repentinas, según informaron medios estatales vietnamitas.

In Vietnam 's Ha Long Bay , a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard , saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm . Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8

El accidente ocurrió mientras el barco recorría las aguas azul verdosas de la bahía, famosa por sus impresionantes islas de piedra caliza cubiertas de selva tropical.

Según el sitio web de noticias Dan Tri, la mayoría de los pasajeros eran familias provenientes de Hanói, la capital del país, incluyendo más de 20 niños. Las autoridades reportaron que los guardias fronterizos lograron rescatar a 12 personas con vida y recuperaron 18 cuerpos inicialmente, aunque el número de víctimas fatales ascendió a 28, de acuerdo con VNExpress.

La bahía de Ha Long, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Vietnam, atrae a millones de visitantes cada año. Sin embargo, esta no es la primera vez que la zona enfrenta tragedias similares.

En 2024, 30 embarcaciones se hundieron en la provincia costera de Quang Ninh, donde se encuentra la bahía, tras ser azotadas por el devastador tifón Yagi, que dejó un rastro de destrucción con fuertes vientos y olas.

Mientras tanto, en otro trágico incidente en el Caribe, las autoridades de República Dominicana confirmaron la recuperación de seis cuerpos tras el naufragio de una embarcación con migrantes en las costas de la playa Juanillo, en la región turística de Punta Cana.

?? Storm Hits Vietnam – 28 Dead as Boat Capsizes in Ha Long Bay



A powerful storm sweep through Vietnam has caused a deadly boat accident in Ha Long Bay.



The vessel, carrying 48 tourists and 5 crew members, capsized amid turbulent conditions.



Among those onboard were many… pic.twitter.com/TmJ5IFhCFE